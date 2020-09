Marwitz

Schon seit Jahren setzt sich Karin Herrmann aus Bötzow dafür ein, dass endlich ein durchgehender Radweg von Marwitz nach Bötzow führt. Der Radweg endet in der Marwitzer Chausseestraße am letzten Haus. Um zum Kreisverkehr und dann weiter nach Bötzow zu gelangen, müssen Radfahrer entweder auf die viel befahrene Landesstraße 20 oder auf die andere Straßenseite. Schon im Sommer 2017 hatte sich Karin Herrmann mit diesem Problem an die MAZ gewandt, und schon damals waren Vor-Ort-Gespräche angekündigt worden.

Denn bei einem Radweg-Lückenschluss würde es nicht bleiben. Der Kreisverkehr, an dem sich die Landesstraßen 17 und 20 kreuzen, bräuchte zwei neue Mittelinseln an den Ausfahrten, zudem musste geklärt werden, ob das Stück Land für das fehlende Radweg-Teilstück privat ist oder nicht.

Anzeige

Nun meldete sich Karin Herrmann erneut bei der MAZ. „Das kann doch nicht sein, dass da einfach nichts passiert, die Sache läuft doch schon seit 2017!“, sagte sie. Es habe viele Gespräche gegeben, „und es ist immer noch so, dass sich da nichts bewegt. Es wurde doch versprochen, dass in diesem Jahr was passiert.“

Weitere MAZ+ Artikel

Vor dem Kreisverkehr Marwitz fehlt ein Radweg. Quelle: Enrico Kugler

Tatsächlich wird sich am Radweg und am Kreisverkehr in diesem Jahr nichts mehr tun – zumindest nichts, was offensichtlich ist. Allerdings berichtet Oberkrämers Bauamtsleiter Dirk Eger auf Nachfrage der MAZ, dass sich inzwischen zumindest im Hintergrund etwas getan hat. Die für den Radwegbau benötigten Flächen sind privat, aber es gebe nun die Unterschriften der Besitzer, so dass dort gebaut werden könne, so Dirk Eger. Die bebauten Flächen würden dann an das Land Brandenburg gehen. Allerdings könne das fehlende Weg-Teilstück erst gebaut werden, wenn auch der Kreisverkehr fertig ist.

„Die Gemeinde hat ihren Part erfüllt“, sagt Dirk Eger. Am heutigen Mittwoch wird er mit einem Planungsbüro und Verkehrsplanern zusammensitzen. Dann sollen die Bauarbeiten geplant werden – Kreisverkehr und Radweg sind ein gemeinsames Projekt. „Der halbe Kreisverkehr muss umgebaut werden“, kündigte der Bauamtsleiter an. Für den Bau der zwei weiteren Mittelinseln müsse Platz geschafft werden. Und weil der Schülerverkehr an dieser Stelle ein wichtiger Aspekt sei, werde auch die OVG mit ihren Bussen in die Gespräche miteinbezogen.

Klar sei aber, dass die Bauarbeiten nicht mehr in diesem Jahr beginnen. „Wir sind uns einig: Wir planen 2020, wir bauen 2021.“ Voraussichtlich von März bis August dauern die Arbeiten. Diese finden im Auftrag des Landes Brandenburg statt, realisiert werden sie jedoch durch die Gemeinde Oberkrämer. Dirk Eger geht von Kosten in Höhe von etwa 850 000 Euro aus, inklusive der vorausgehenden Planungen. Das wird das Land zahlen.

Von Robert Tiesler