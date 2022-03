Marwitz

In der kommenden Woche starten auf dem Spielplatz an der Breiten Straße in Marwitz Bauarbeiten. Der dortige Spielplatz ist noch recht neu, und es handelt sich in diesem Fall um die Arbeiten für eine Erweiterung. „Wir hatten seinerseits an dieser Stelle ein größeres Projekt gestrickt“, erklärt Oberkrämers Bauamtsleiter Dirk Eger. „Aber wir hatten erst mal nur den ersten Bauabschnitt umgesetzt. Jetzt kommt der zweite Bauabschnitt dran.“

Dafür musste es aber zunächst die Fördermittel geben. Der Bescheid dafür sei inzwischen eingetroffen. Von den 150 000 Euro Baukosten würden 75 Prozent gefördert, so Dirk Eger weiter. Gebaut werde nun eine Art Rollerbahn, diese könne dann von Rollerfahrern und Inline-Skatern genutzt werden.

Eröffnung des Spielplatzes im Mai

Im Mai soll der dann erweiterte Spielplatz wieder eröffnet werden. „Wir hoffen, dass wir den Termin einhalten können“, sagt Dirk Eger. „Es wird eine archäologische Betreuung geben. Falls dabei etwas gefunden wird, könnte es länger dauern.“ Der Mai sei jedoch ideal, weil die Eröffnung dann pünktlich zum Start der Spielplatzsaison erfolgen könne, so der Bauamtsleiter weiter.

Auf der Fläche an der Breiten Straße wird das Thema „Ameise“ an den Spielgeräten umgesetzt. „Marwitz hat eine Ameise im Wappen, deshalb hat das gepasst.“ Im Frühjahr 2019 war der erste Bauabschnitt des Spielplatzes eröffnet worden. Mit Balancespielen, es gibt einen Kletterturm und einiges mehr – 150 000 Euro hatte die Gemeinde Oberkrämer dafür ausgegeben.

Von Robert Tiesler