Marwitz

Der Marwitzer Kreisel wird voraussichtlich ab März zur Baustelle. An dieser Stelle treffen sich die Landesstraßen 20 von Velten kommend nach Bötzow und die Landesstraße 17 von Hennigsdorf kommend nach Marwitz und Eichstädt. Am Ende soll der Kreisverkehr auf allen vier Seiten Mittelinseln haben, die es Fußgängern und Radfahrern besser ermöglichen sollen, die Straße zu queren. Auch soll der Kreisel etwas aufgeweitet werden. In diesem Zuge wird auch die Fahrbahn erneuert.

In diesem Zusammenhang soll auch das fehlende Radwegstück zwischen dem Marwitzer Ortsausgang in der Chausseestraße und dem Kreisverkehr gebaut werden.

Die Bauarbeiten führt die Gemeinde Oberkrämer im Auftrag und auf Rechnung des Landesbetriebes Straßenwesen durch. Wie Bauamtsleiter Dirk Eger am Montagabend im Bauausschuss sagte, läuft bis Februar die Ausschreibung. Klar sei, dass die Arbeiten viel teurer werden als geplant: Sie könnten am Ende 931 000 Euro betragen. „Tag der Wahrheit ist die Submission“, so Dirk Eger. „Da muss sich das Land zur Baumaßnahme bekennen“, ergänzte er angesichts der Kosten.

Die Bauarbeiten erfolgen mit einer halbseitigen Sperrung. Es sei wichtig, den Verkehr aufrecht zu erhalten. Für einzelne Abzweige, wie den zur Chausseestraße, könnten kurzzeitige Vollsperrungen gelten. Baustart solle spätestens am 22. März sein, denn im Ablauf ist eine Vollsperrung während der Sommerferien geplant. Zumindest die offizielle Umleitung könnte nach Angaben von Dirk Eger sehr weiträumig sein, wie auch bei der Sperrung der Brücke über die Bahnstrecke hinter Bötzow. Er geht aber davon aus, dass die ortskundigen Autofahrer andere Wege nehmen würden. Er stellte am Montagabend aber klar, dass der Kreisel im Zuge der Bauarbeiten nicht die ganze Zeit voll gesperrt sein werde.

Von Robert Tiesler