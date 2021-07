Marwitz

Bei den Bauarbeiten am Kreisverkehr am Marwitzer Ortsrand gibt es Verzögerungen. Das sagte Oberkrämers Bauamtsleiter Dirk Eger am Montag auf Nachfrage der MAZ. Wichtigstes Ziel sei es aber nach seiner Aussage weiterhin, dass die Bauarbeiten bis zum Ferienende erledigt seien. Das habe oberste Priorität.

„Wir haben wieder nicht den Bautenstand erreicht, der bis Freitagmittag zugesagt war.“ Denn eigentlich sollte schon am Freitag der Asphalt in den Kreisel aufgetragen werden. Das sei aber nicht geschehen. Die neueste Aussage des ausführenden Baubetriebes sei nun, dass diese Arbeiten am Dienstag stattfinden sollen.

Das ist auch nötig, denn es dauert nach Egers Angaben danach eine Woche, bis im Kreisverkehr die entsprechenden Fahrbahnmarkierungen aufgetragen werden können. Würde es dennoch zu weiteren Verzögerungen kommen, pocht man in der Verwaltung aber weiter auf den Öffnungstermin zum Schulbeginn. „Es ist wichtig, dass der 824er-Bus dann wieder planmäßig fahren kann.“ Bliebe der Kreisel geschlossen, dann wisse man nicht, wie man die Jugendlichen mit den Bussen zu den weiterführenden Schulen bringen könne. „Deshalb ist eine Verlängerung der Sperrung überhaupt keine Option“, so Dirk Eger.

Von Robert Tiesler