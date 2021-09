Marwitz

„Wir sind einfach nur stolz auf unsere Vereine“, strahlte Thomas Nocke am Sonnabend. Dabei ließ der Marwitzer Ortsvorsteher seinen Blick zufrieden über die Menschen wandern, die sich zum Dorffest im Zentrum des Oberkrämer-Ortsteils, am Meierpfuhl, eingefunden hatten. „Alle sind hier, alle machen mit“.

Alle Vereine ziehen mit

So auch die Angler, die es sich direkt am Ufer des Meierpfuhls gemütlich gemacht hatte. Sie hatten lange Stippen dabei und Kinder, die Lust hatten, konnten den Fischen nachstellen. Wesentlich mehr gefangen wurde allerdings in dem kleinen mitgebrachten Becken, in dem nach Plastik-Enten geangelt werden konnte. Zudem hatten die Petrijünger auch einen mobilen Ofen am Start und versorgten die hungrigen Besucher mit frisch geräucherten Forellen.

Die Kinder der Kita erhielten für ihr Programm viel Beifall. Quelle: Björn Bethe

Wer Lust auf eine Bratwurst hatte, wurde bei den Jägern des Ortes fündig. Die hatten extra für das Fest Würste aus Wildfleisch machen lassen, die sie fleißig auf dem Holzkohlegrill drehten und unter das Volk brachten. Auf der Bühne wechselten sich die Kinder der Kita Storchennest und die Senioren mit ihren Darbietungen ab. Während die kleinen „Wenn der Pott aber nun ein Loch hat“, sangen, drehten sich die Seniorinnen mit ihren Rollatoren im Kreis und zeigten augenzwinkernd, wie man auch mit Hilfsmitteln auf der Tanzfläche besteht. Die musikalische Begleitung kam in beiden Fällen von der „Schnelle musikalische Hilfe“, abgekürzt SMH, was auch für die Namen der drei Musiker steht, die zum Marwitzer Carneval Club gehören: Schulz, Hildebrandt, Meier.

Für reichlich leckeren Kuchen hatten die engagierten Damen der Seniorenvertretung gesorgt. Quelle: Robert Roeske

Daneben präsentierten sich die Sportler der SG Deutsche Eiche, luden die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr die Kinder zum Zielspritzen und an der Kirche gab es Basteleien und Schminke für die kleinen Besucher.

Ziel des Marwitzer Festes erreicht

Ortsvorsteher Thomas Nocke war aber nicht nur mit der Stimmung unter den Festbesuchern zufrieden und dem Engagement der Vereine des Ortes. Er freute sich auch, dass das Ziel der Veranstaltung erreicht wurde. Denn das Motto lautete „Informieren, kennenlernen, feiern“. Die Idee zum ersten Fest dieser Art – was aber bestimmt nicht das letzte gewesen ist – sei entstanden, weil es ein neues Wohnviertel im Ort gibt. „Wir wollen einfach die neuen und die alteingesessenen Marwitzer zusammen bringen“, so Nocke. Und dies sei gelungen.

Für die Flutopfer gesammelt

Bei aller Freude über den Erfolg des Dorffestes vergaßen die Organisatoren vom Ortsbeirat um Thoma Nocke aber nicht die, denen momentan so gar nicht nach feiern zumute sein dürfte: die Opfer der Flutkatastrophe im Westen Deutschlands von einigen Wochen. Dafür wurde am Sonnabend und am gestrigen Sonntag gesammelt. Gegen 13 Uhr schritten dann die Damen des Seniorenvereins zur Tat und öffneten die Spendenbox. „Ich hätte nie gedacht, dass so viel zusammen kommt“, staunte Nocke über das Ergebnis: 734,36 Euro hatten die Gäste hinterlassen. Geld, das nicht in einen beliebigen großen Topf kommen soll, wie Nocke betonte. „Wir werden mit den Vereinsvorsitzenden beratschlagen, wie das verwendet wird“.

Während am Nachmittag geangelt wurde, brannte in der Dunkelheit das aufgeschichtete Holz in der Mitte des Meierpfuhls. Quelle: Björn Bethe

„Einfach nur Wahnsinn“, bilanzierte der Ortsvorsteher kurz vor Ende des Frühschoppens am Sonntag. Und freute sich schon auf die Fortsetzung im kommenden Jahr – und zunächst auf sein Bett. Denn viel Schlaf habe es nicht gegeben.

Von Björn Bethe