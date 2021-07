Marwitz/Bötzow

Der Kreisverkehr am Marwitzer Ortsrand ist der wichtigste Verkehrsknotenpunkt in Oberkrämer. Noch bis zum Ende der nächsten Woche steht er still – Vollsperrung. In diesen Tagen finden dort die Asphaltarbeiten statt. Diese sollten eigentlich schon am vergangenen Freitag stattfinden und haben wohl auch noch nicht am Dienstag begonnen, wie es Oberkrämers Bauamtsleiter Dirk Eger am Montag gehofft hatte. „Es läuft nicht alles nach Plan“, sagte Dirk Eger auch. Zum zweiten Mal sei das Bauunternehmen in Verzug gesetzt worden.

Eigentlich sollte der komplette Kreisverkehr, an dem die Landesstraßen 17 und 20 aufeinandertreffen, bis zum 7. August fertig werden. Daraus wird wohl nun nichts mehr. Zwar soll der Kreisel zum Schuljahresbeginn an sich wieder freigegeben werden – aber eine Ausfahrt wird wohl erst mal gesperrt bleiben – nämlich die zur Chausseestraße in Richtung Marwitz und Velten. Das teilte Dirk Eger in einem Gespräch mit der MAZ mit. „Wichtig ist, dass der 824er-Bus planmäßig zum Schuljahresbeginn durchfahren kann.“

Baustelle am Kreisverkehr. Quelle: Enrico Kugler

Am Donnerstag sagte Kerstin Schlüter vom Bauamt in Oberkrämer auch noch mal, dass es „überhaupt nicht akzeptabel“ sei, einen anderen Öffnungstermin für den Kreisel zu benennen. Sie ging auch beim jetzigen Stand der Arbeiten davon aus, dass Ende nächster Woche geöffnet werden könne.

Der Unmut insbesondere in Bötzow ist groß. Patrick Thiede von der Tischlerei Thiede nannte die Situation am Donnerstag „total chaotisch und völlig indiskutabel.“ Insbesondere bei den Lieferanten für die diversen Unternehmen in Bötzow herrschte großer Frust. „Viele mit den großen Lkw trauen sich nicht durch die kleinen Nebenstraßen, die sind dann schon mal extra für uns nur zwei Stunden länger unterwegs“, berichtete Patrick Thiede. Die große Umleitung führt über Wolfslake, Perwenitz und Wansdorf. Viel Verkehr verlagert sich aber auch auf die kleinen Nebenstraßen wie den Sauerholzweg und die Marwitzer und Bötzower Straße. Mitunter sind auch 40-Tonner auf den kleinen Straßen unterwegs. „Der Gegenverkehr dort ist problematisch.“

Baustelle in der Chausseestraße. Quelle: Enrico Kugler

Und auch der Rettungsdienst müsse nach Beobachtung von Patrick Thiede die Umleitung nutzen – oder er komme von Falkensee aus nach Bötzow. Bauamtsleiter Dirk Eger hatte angekündigt, dass die Rettungskräfte durch die Baustelle fahren können. „Da ist nichts passiert.“ Auch ärgert sich Thiede darüber, dass auf der Baustelle augenscheinlich recht wenig passiere. am Nachmittag sei dort Schluss, dabei könnte zumindest bis zum Abend gebaut werden. Aus Sicht von Patrick Thiede ziehe sich die Gemeinde Oberkrämer zu sehr aus ihrer Verantwortung.

Es sei immer schwierig für Unternehmen, Termine zu halten, sagte Kerstin Schlüter vom Bauamt am Donnerstag. Die Unternehmen seien aber gewillt. Bauamtsleiter Dirk Eger spricht da schon mit einem schärferen Ton. Die von der Planungsfirma aufgestellten Zeitpläne seien immer wieder nicht eingehalten worden, sagte er im MAZ-Gespräch am Montag.

Baustelle im Kreisverkehr in Marwitz. Quelle: Enrico Kugler

Er habe in den vergangenen Wochen viele Mails beantwortet. „Die Art und Weise der Mails lässt teilweise zu wünschen übrig“, so Dirk Eger weiter. Im Grüneck habe ein Anwohner das Umweltamt eingeschaltet. Eger appelliert an Autofahrer, gerade in den kleinen Nebenstraßen, rücksichtsvoll zu fahren.

Von Robert Tiesler