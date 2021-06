Marwitzer Kreisel wird in den Sommerferien vollgesperrt – Ärger in den Nebenstraßen

Marwitz/Bötzow

Mit Beginn der Sommerferien kommt es für die Marwitzer und Bötzower sowie für Pendler in der Region ganz dicke. Voraussichtlich am Donnerstag, 24. Juni, wird der Kreisverkehr am Ortsrand von Marwitz voll gesperrt – und das in den kompletten Sommerferien, also bis Mitte August. Der Kreisel verbindet Hennigsdorf und Bötzow mit Marwitz.

Wie Oberkrämers Bauamtsleiter Dirk Eger am Mittwoch erklärte, werde momentan sowohl an der Fahrbahn in der Chausseestraße als auch am dortigen Radweg-Lückenschluss zwischen Ortsausgang und Kreisel gebaut. Außerdem soll nun auch an der Bushaltestelle an der Kreiselseite Richtung Hennigsdorf gearbeitet werden. 785.000 Euro kostet der Bau, den die Gemeinde Oberkrämer für den Landesbetrieb Straßenwesen durchführt.

Kreisel-Baustelle in Marwitz. Quelle: Enrico Kugler

Zufrieden mit dem Verlauf der Bauarbeiten ist der Marwitzer Ortsvorsteher Thomas Nocke (BfO). „Die Situation ist eigentlich gut organisiert“, sagte er auf MAZ-Nachfrage. Durch eine Halteverbotsregelung in der Marwitzer Lindenstraße, die als Umleitung dient, würden die Belastungen nicht so schlimm sein. Zudem werde er durch die Verwaltung auf dem Laufenden gehalten, er gebe die Infos an die Vereine weiter.

Ob der komplette Kreiselbau im Zeitplan liege, sei schwer einzuschätzen, sagte Dirk Eger. Das Problem sei die Kleinteiligkeit der Arbeiten. Zudem sei die Zahl der anwesenden Bauarbeiter recht schwankend. Für die Vollsperrung jedoch sieht der Bauamtsleiter keine Alternative. „Wir sanieren den kompletten Kreisverkehr“, sagte er. Es werde einmal rumgebaut, und im Asphalt solle keine Naht entstehen. Zudem werden vier Mittelinseln gebaut oder neu gebaut. Auch der Bau einer provisorischen Baustraße, über den der Verkehr geleitet werden könne, sei auf dem umliegenden Gelände nicht möglich.

Die Kreisel-Baustelle in Marwitz. Quelle: Enrico Kugler

Die Umleitung, die ausgeschildert sein wird, ist weiträumig und führt über Wolfslake und Perwenitz. Klar ist aber auch, dass inoffiziell einiger Verkehr über die Marwitzer und Bötzower Straße rollen wird. „Man kann den Schleichverkehr nicht unterbinden“, sagte Dirk Eger am Mittwoch. „Aber deshalb versuchen wir, das alles in den Ferien durchzuziehen. Wir gehen davon aus, dass es da weniger Berufsverkehr gibt.“

Schleichverkehr unterbunden werden soll allerdings an einer anderen Stelle abseits der Kreisel-Baustelle. Denn im Sauerholzweg, der von Bötzow zur Landesstraße 17 führt, soll eine Barriere die Durchfahrt verhindern. „Es gab vorher massive Beschwerden von Anwohnern“, erklärte Dirk Eger. Durch den Sauerholzweg, das Grüneck und die Hennigsdorfer Straße sei sehr viel Verkehr geflossen – was deshalb problematisch sei, dass es dort teilweise keine Gehwege gebe, die Straßen sind recht eng. Außerdem seien dort viele Kinder im Wohngebiet unterwegs. Daraufhin habe sich die Gemeindeverwaltung mit der Revierpolizei verständigt. Eine Sperre sei aufgestellt worden, um die Durchfahrt im Sauerholzweg zu behindern. Im Ortsbeirat hatte das vor einigen Wochen für irritierte Nachfragen gesorgt.

Die Sperre im Sauerholzweg wird immer wieder entfernt. Quelle: Enrico Kugler

Lange stand die Barriere aber offenbar nicht. Unbekannte schoben sie beiseite, und das nicht nur einmal. Scheinbar, so vermutet es Dirk Eger, komme dabei mitunter auch Technik zum Einsatz. Ob es sich um Anwohner handelt, die in der Siedlung wohnen und den kurzen Weg Richtung L 17 nehmen wollen, ist nicht bekannt, aber wahrscheinlich. Hin und wieder führe nun die Polizei Kontrollen an der Stelle durch. „Wenn Leute sich tatsächlich an Verkehrssicherungseinrichtungen vergreifen, hört der Spaß auf“, so Dirk Eger weiter. Dass im Sauerholzweg der Schleichverkehr verhindert werden solle, in der Marwitzer Straße jedoch nicht, habe aus Egers Sicht mit der Beschaffenheit der Straße zu tun.

Nur Radler dürfen die Sperre umfahren. Quelle: Enrico Kugler

Ärger gab es in dieser Woche aber auch auf der Marwitzer Straße in Bötzow, die derzeit ebenfalls eine Baustelle ist. Dort ist eine neue Asphaltschicht aufgetragen worden. Deshalb durfte dort eigentlich niemand durchfahren, entsprechende Schilder wiesen darauf hin. Dennoch seien am Dienstag Autos über die noch warme Asphaltdecke gefahren. „Dass da Schilder standen, die das verbieten, hat sie nicht interessiert.“ Das sei kaum zu fassen, so der Leiter des Bauamtes. Dabei seien leichte Schäden entstanden, die aber scheinbar noch gut zu beseitigen sein. Dirk Eger fragt sich jedoch, warum die Leute so eine Sperrung nicht akzeptieren würden. „Die Asphaltbauer haben mir gesagt, dass das respektlos ist.“ Ihre Arbeit an der Straße werde nicht wertgeschätzt.

Wenn der Kreisel ganz gesperrt wird, könnte sich die Verkehrssituation in dem Gebiet weiter verschärfen.

Von Robert Tiesler