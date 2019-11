Vehlefanz

Zwei bislang Unbekannte haben am Mittwochmorgen die Tankstelle auf dem Gelände des Autohofes Oberkrämer in Vehlefanz überfallen. Die beiden Männer seien dunkel gekleidet und maskiert gewesen, teilte Julian Kind von der Polizeidirektion Nord am Mittwochvormittag mit.

Die Männer drangen nach Angaben der Polizei gegen 4.20 Uhr in den Verkaufsraum der Tankstelle ein. Von der 57-jährigen Mitarbeiterin verlangten sie die Herausgabe von Geld und Zigaretten.

Nachdem sie hatten, was sie wollten, verließen die Männer die Tankstelle wieder. Mit einem dunklen Fahrzeug flüchteten sie in unbekannte Richtung. Fahndungsmaßnahmen der Polizei – auch mit einem Hubschrauber – blieben bislang ohne Erfolg. Ein Kriminaltechniker sicherte vor Ort die Spuren.

