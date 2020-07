Rund 35 Elektroautos besuchen am Sonnabend bei der eTourBrandenburg gleich mehrere Stationen in Oberhavel. Darunter die in Vehlefanz ansässige Energieinsel, bei der die Fahrer ihre Autos mit frischem Sonnenstrom made in Oberhavel betankten. Mit ihrer Tour wollen die E-Auto-Fans in diesem Jahr vor allem auch ein Zeichen an Brandenburgs Finanzministerin senden.