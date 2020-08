Bärenklau

Die illegalen Müllablagerungen in Oberhavel werden scheinbar nicht seltener. In der Facebook-Gruppe „Müllecken in Oberhavel“, die die Oranienburger MAZ-Redaktion eröffnet hat, gehen weiterhin jede Woche mehrere neue Fotos und Hinweise ein.

Nathalie Pollet-Kurtz aus Bärenklau hat während der Gassi-Runde mit dem Hund auch wieder Müll entdeckt. Sie wurde fündig auf dem Feldweg zwischen Velten und Bärenklau. „Da liegen irgendwelche Mörtelteile, alte Fensterrahmen, teilweise noch mit Fensterglas drin, außerdem Teppichböden.“ Auch liegen dort betonierte Steine. Scheinbar handelt es sich – wie so oft – um Müllreste einer Haussanierung.

Sie hat sich noch nicht an das Ordnungsamt in Oberkrämer gewendet, will es aber noch tun, wie sie am Montag erzählte. Dort war der Fall am Mittag tatsächlich noch nicht bekannt. „Aber es ist im Moment schlimm“, sagte Dirk Eger, der Leiter des Ordnungsamtes in der Gemeinde. „Das reicht von Baustellenabfällen bis hin zu gemischten Siedlungsabfällen.“ Ganz aktuell gebe es beispielsweise zwischen der Autobahn und Vehlefanz einen „Riesenhaufen“, so Dirk Eger weiter. „Die sind da hemmungslos“, sagt er zu den Leuten, die auf diese Weise ihren Dreck entsorgen.

Müll auf Waldweg bei Bärenklau. Quelle: privat

Allerdings ist die Gemeinde Oberkrämer für die Beseitigung des Mülls nur dann zuständig, wenn der Fund innerhalb von Ortschaften entdeckt wird. Die Leute vom Bauhof würden diesen herrenlosen Müll wegräumen, er werde gesammelt und dann auf Kosten des Landkreises entsorgt. Für Müll außerhalb der Dörfer sei gleich der Landkreis zuständig. Dirk Eger wende sich in solchen Fällen an das Umweltamt des Kreises Oberhavel, bei Funden im Wald an die Forstbehörde. „Das dauert aber“, so Dirk Eger weiter.

Nathalie Pollet-Kurtz hat den Eindruck, dass in den heißen Sommermonaten weniger illegaler Müll abgelagert worden ist. „Im vergangenen Jahr wurde es auch erst wieder im Herbst schlimmer.“

