Oberkrämer

In der Gemeinde Oberkrämer soll nun auch die mobile Jugendarbeit eingeführt werden. Nach mehreren Diskussionen, unter anderen im Sozialausschuss, steht jetzt eine entsprechende Beschlussvorlage auf der Tagesordnung des Sozialausschusses am Mittwoch und später auch auf der Gemeindevertretersitzung. „Mit der Etablierung der mobilen Jugendarbeit reagiert die Gemeinde auf den zunehmenden Bedarf an diesem Angebot“, heißt es seitens der Verwaltung.

Es werde das Ziel verfolgt, die Lebenssituation von benachteiligten und gefährdeten jungen Menschen bis zum Alter von 27 Jahren zu verbessern und sie in ihrer Entwicklung zu fördern. An erster Stelle stehe dabei die Beziehungsarbeit. Sie basiere auf der Grundlage von Vertrauen und Zuverlässigkeit. Die Kommunikation sei von Klarheit geprägt.

Mit der mobilen Jugendarbeit und deren Angebote sollen junge Menschen von zehn bis 27 Jahren in der Gemeinde Oberkrämer erreicht werden, die die Clubs nicht nutzen würden, nicht erreichen können oder sie sogar ablehnen. Zielgruppen seien außerdem Cliquen, Jugendszenen, die sich über ihre Interessen, Lebensweise oder Weltanschauung definieren.

Die jungen Menschen sollen an ihren Treffpunkten aufgesucht werden. Dieses diene dazu, um im ständigen Kontakt zu bleiben und neue Kontakte herzustellen. Als Gast sollen die Mitarbeitenden an der Lebenswelt der jungen Menschen teilnehmen. „Dadurch wird das soziale Umfeld erfasst und kann in die Arbeit mit einbezogen werden“, so heißt es in der Beschlussvorlage der Verwaltung.

Ausgelöst wurde die Debatte um die Jugendarbeit in Oberkrämer nach den Vorfällen rund um den Jugendclub in Bötzow, wo es mehrfach zu Zerstörungen kam. Der Sozialausschuss tagt am heutigen Mittwoch um 19 Uhr im Saal der Verwaltung in Eichstädt.

Von MAZonline