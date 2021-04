Motor-Quester: Der Vehlefanzer Standort hat sich in 30 Jahren bewährt

Vehlefanz

Familie Quester ist in Vehlefanz eine echte Institution. Seit mehr als 30 Jahren ist sie mit ihrer Firma im Dorf ansässig. „Erst zu Hause in der Bärenklauer Straße, da haben wir vom Hof aus verkauft“, erzählt die heutige Chefin Jenny Quester. „1991 haben wir hier das Firmengelände gepachtet und später gekauft.“ Drei Jahrzehnte ist es her, dass sich „Motor-Quester“ in der Eichstädter Chaussee 2a angesiedelt hat.

Die Firma ist ein Fachhändler für Garten-, Forst- und Kommunaltechnik. Es gibt dort Kehrmaschinen, verschiedenste Gartengeräte, Schredder für die Holzverarbeitung und einiges mehr. „Die Motorsägen sind schon unser Hauptprodukt“, erklärt Jenny Quester. „Wir haben Firmen- und Kommunalkunden, aber auch private Kunden“, so die 42-Jährige weiter. Vom Waldarbeiter bis zum Professor sei alles dabei. So kümmern sich die Vehlefanzer um die Gerätewartung für das Bezirksamt Reinickendorf, ein weiterer Partner sind die Berliner Bäderbetriebe.

Jenny Questers Motto: „Denke nicht in Problemen, sondern in Lösungen.“ Es ist ihr wichtig, den Kunden nicht irgendwas zu verkaufen, „sondern etwas, was den Kunden auch gerecht wird.“ Es müsse nicht immer das Teuerste sein, sondern etwas, was passt.

Der Standort am Vehlefanzer Ortsrand hat sich schnell als ideal herausgestellt. „Der war schon immer gut. Viele Kunden kommen aus dem Berliner Raum. Wir sind hier sehr gut gelegen, haben einen Parkplatz.“ Die Kunden kommen aus einem Korridor zwischen dem Norden Berlins und Rheinsberg. „Es würde auch keinen Sinn machen, wenn wir Kunden zum Beispiel in Magdeburg haben. Als Ansprechpartner wären wir zu weit weg, und die Anfahrt für den Service wäre zu weit und zu teuer.“

Besondere Aufträge absolvieren Questers auch gern. So lieferte die Firma mal einen Aufsitzmäher als Geschenk für eine Frau. „Der musste mit einem Kran auf die Terrasse gehoben werden. Das ist sehr gut angekommen.“ Jenny Quester ist es wichtig, auch Sonderwünsche zu erfüllen.

Ihr Vater Ronald Quester arbeitete als Landmaschinenschlossermeister. „Meine Mutter hat im Stahlwerk gearbeitet“, erzählt die heutige Firmenchefin. Nach der Wende haben beide die Gunst der Stunde genutzt und die Firma gegründet, im April 1990 war das. „Ich bin als Kind damit groß geworden. Sie besuchte die damalige Otto-Borowski-Oberschule in Vehlefanz, später das Hennigsdorfer Puschkin-Gymnasium, wo sie auch ihr Abitur machte. Beim Studium sei klar gewesen, dass es in die kaufmännische Richtung gehen sollte. „Das Ziel war die Selbstständigkeit“. Während dieser Zeit arbeitete sie auch zwei Jahre bei Mercedes. 2004 begann sie in Vehlefanz mitzuarbeiten, 2017 hat sie die Firma übernommen. „Mir macht das schon Spaß“, sagt sie und lächelt.

Die Coronakrise macht auch „Motor-Quester“ zu schaffen. Es gebe weniger Aufträge von den großen Kunden. „Der Werkstattbetrieb durfte aber immer geöffnet bleiben“, sagt die Unternehmerin. Da die Firma auch für die Feuerwehr, Kommunen und Bauhöfe tätig ist, habe es nicht ganz so düster ausgesehen. „Aber es gab trotzdem Umsatzeinbußen.“ Ziel sei es dennoch, mit dem Personal nicht in Kurzarbeit gehen zu müssen. „Aber irgendwann muss es auch mal besser werden.“

Eine gute Teamarbeit ist Jenny Quester besonders wichtig. „Es muss harmonieren, gute Stimmung herrschen. Ich bin ein durchaus positiver Mensch“, sagt sie. Für jedes Problem gebe es einen Ausweg. Als Chefin arbeitet sie besonders viel, oft auch am Sonnabend. Um abzuschalten hört sie gern Hörbücher. „Meistens historische Romane“, sagt sie. Auch mit Yoga und Malerei könne sie entspannen, so die zweifache Mutter weiter.

Von Robert Tiesler