Müll auf dem Waldweg – Ortsvorsteherin greift ein

Bärenklau

Von vielen Stellen in der Region werden immer wieder Müllhaufen gemeldet, und nicht selten dauert es lange, bis sie weggeräumt werden. Anders lief es in Bärenklau, wo die Beseitigung in einem Fall nur Stunden dauerte.

Ein Mitglied der Facebook-Gruppe „Wir in Oberkrämer“ hatte ein Foto von Müll auf einem Waldweg in Bärenklau hochgeladen. Daraufhin schrieb Ortsvorsteherin Gundula Klatt (BfO), dass sie sich kümmern werde – und das tat sie dann auch gleich. „Wenn irgendwo was liegt, dann kommt oft noch mehr dazu“, sagte sie am Montag. Im Waldweg nahe des Tennisplatzes lagen Verpackungsreste, die sie dann einsammelte. „Das war vermutlich der Inhalt von einem Gelben Sack, der da schon lange am Weg gelegen hat“, vermutet sie. „Das Zeug war ganz leicht aufzusammeln.“ Dabei blieb sie nicht allein. Ein Bärenklauer kam zufällig dazu und half ihr. „Wir haben es dann gemeinsam aufgesammelt. Er meinte dann, ich bräuchte nicht seinen Namen nennen. Das ist echt lieb.“

An sich habe Bärenklau aber nicht das ganz große Müllproblem, so Gundula Klatt weiter. Deshalb sei auch nicht geplant gewesen, dass sich das Dorf am Frühjahrsputz beteiligt. „Wobei man sagen muss, je näher man an die Stadt rankommt, um so mehr Müll findet man. Ansonsten kann ich wirklich nichts Schlechtes sagen“, so die Ortsvorsteherin.

Von Robert Tiesler