Schwante

Der Musik- und Theaterverein bietet einen neuen Theaterkurs an. Er beginnt am Freitag, 9. August, um 17 Uhr in den Räumen Am Wasserturm 2 in Schwante. Danach können die Teilnehmer die Räume als Jugendclub nutzen.

„Jeweils freitags werden wir etwa eine Zeitstunde zusammen mit Kindern und Jugendlichen Theater spielen, und anschließend können die Kids die Vereinsräume als Jugendclub bis etwa 21.30 Uhr frei nutzen, Filme zusammen ansehen, etwas kochen, am Lagerfeuer sitzen, die Sauna anheizen oder einfach nur zusammen Zeit verbringen“, sagt Vereinschef Jochen Wermann.

Die Kursgebühr beträgt monatlich 50 Euro. Es seien noch einige Plätze frei, heißt es.

Von MAZonline