Nach 23 Jahren: Im Gewerbegebiet Bärenklau tut sich was

In die Pläne für ein Gewerbegebiet in Bärenklau kommt Bewegung – und das nach 23 Jahren. Denn bereits 1997 gab es einen Beschluss für ein solches Gebiet. Passiert ist aber seitdem nicht mehr viel. Nach mehr als zwei Jahrzehnten beraten die Gemeindevertreter von Oberkrämer über eine erste Planänderung.

Die Änderung des damaligen Bebauungsplanes bezieht sich auf einzelne Festsetzungen. Es geht um die Zulassung von Haupt- und Nebenanlagen, die keine Gebäude sind. Außerdem soll festgelegt werden, dass Gebäude im Gewerbegebiet maximal acht Meter hoch sein und höchstens drei Geschosse haben dürfen. „Als man den Bebauungsplan damals gemacht hat, wusste man ja nicht, was 2020 für Ansprüche gestellt werden“, begründete Planerin Anke Ludewig die jetzige Beratung.

Das Gewerbegebiet Bärenklau soll dann in einem Dreieck zwischen dem Bahnweg und der Autobahn A 10 liegen. Es bekommt dann auch einen direkten Anschluss zum Gewerbegebiet in Vehlefanz, das sich direkt anschließt.

Bebauungsplan 1997, Gewerbegebiet Bärenklau. Unten ist die A10. Quelle: Verwaltung

Dass sich seit 1997 dort nichts getan hat, hatte einen einfachen Grund. „Damals gab es dann erst mal keine Interessenten“, sagte Karsten Peter Schröder, der damals schon in der Bärenklauer Kommunalpolitik tätig war. Das sieht heute schon ganz anders aus. Entsprechende Andeutungen machte Oberkrämers Bauamtsleiter Dirk Eger in dieser Woche bereits im Bauausschuss der Gemeinde.

Denn im Gewerbegebiet Bärenklau soll offenbar eine Testfahrstrecke entstehen, auf dem Fahrsicherheitstrainings stattfinden können. Genaueres soll bald bekanntgegeben werden, hieß es dazu am Freitag auf Nachfrage.

Für die Bärenklauer hat die Erschließung auch den Vorteil, dass der Bahnweg künftig keine Sackgasse mehr ist. Die Straße führt dann weiter ins Gewerbegebiet Vehlefanz und weiter in Richtung Autohof Oberkrämer. Das Autohaus in Bärenklau bekommt damit eine weitere Verkehrsanbindung, und auch die Lkw, die aus der Kirschallee kommen, können dann die Straßen in den Gewerbegebieten Bärenklau und Vehlefanz nutzen, um zur Landesstraße 17 zu gelangen. Das könnte den Eichstädter Weg entlasten. „Da gibt es immer mal Schwierigkeiten, weil die Straße recht eng ist“, sagte Bauamtschef Dirk Eger. Die Straßenerschließung könnte schon Ende dieses Jahres abgeschlossen sein. Bislang endet die ausgebaute Straße im Gewerbegebiet Vehlefanz genau an der Gemarkungsgrenze zu Bärenklau.

Der Bauausschuss gab grünes Licht, die Gemeindevertreter müssen auch noch zustimmen.

