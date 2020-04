Nach Frontalcrash auf L17: 68-Jähriger stirbt auf Weg ins Krankenhaus

Oberhavel

Dramatischer Ausgang des schweren Verkehrsunfalls auf der L17 zwischen Marwitz und Eichstädt am Mittwochnachmittag: Nachdem dort gegen 14.25 Uhr ein 22-jähriger Pkw BMW-Fahrer und ein 68-jähriger Pkw Nissan-Fahrer frontal zusammengestoßen waren, erlag der 68-Jährige wenig später auf dem Weg ins Krankenhaus seinen schweren Verletzungen.

Ein Rettungshubschrauber war zur Unterstützung angefordert worden. Quelle: Blaulichtreport Oberhavel

Dies teilte die Polizei auf MAZ-Nachfrage am Donnerstagvormittag mit. Nach ersten Erkenntnissen hatte der 22-Jährige zuvor auf der L17 mehrere Fahrzeuge überholt und dabei offenbar den auf der Gegenspur entgegenkommenden Pkw Nissan übersehen, so dass es zum Frontalzusammenstoß kam. Der schwer verletzte 68-jährige Mann wurde vor Ort von einem Notarzt behandelt, ein Rettungshubschrauber war zur Unterstützung angefordert worden. Aufgrund seiner schweren Verletzungen war der Mann jedoch nach Einschätzung des Notarzts –anders als zunächst berichtet – nicht flugfähig, so dass er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert wurde. Auf dem Weg zum Krankenhaus erlag der 68-Jährige seinen schweren Verletzungen noch im Rettungswagen.

Auch der Pkw BMW des 22-jährigen Unfallfahrers wurde bei dem Unfall total zerstört. Quelle: Blaulichtreport Oberhavel

Ein Notfallseelsorger wurde zur Betreuung der Angehörigen des Unfallopfers zu Hilfe gerufen, zudem wurde durch die Staatsanwaltschaft ein Gutachter der Dekra zur Aufklärung des Unfalls eingesetzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, gegen den 22-jährigen Unfallverursacher wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung mit Todesfolge ermittelt.

