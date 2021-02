Nach Unfall auf der A10: Beamter der Autobahnpolizei schwer verletzt im Krankenhaus

Oberhavel

Ein 27-jähriger Beamter der Autobahnpolizei hatte am Montagabend noch Glück im Unglück. Beim Absichern einer Unfallstelle auf der Autobahn A 10 zwischen der Anschlussstelle Oberkrämer und dem Dreieck Havelland war er gegen 21 Uhr damit beschäftigt, eine Unfallstelle auf der Fahrbahn Richtung Hamburg abzusichern. Doch dann näherte sich ein 54-jähriger Opelfahrer, der den Polizisten mit seinem Auto erfasste. Er hatte die Unfallstelle zu spät erkannt, versucht noch, auszuweichen, krachte dann aber in den Funkstreifenwagen. Der Polizist kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. „Inzwischen wissen wir, dass er nicht ganz so schwer verletzt ist, wie zunächst angenommen, er muss aber weiterhin im Krankenhaus behandelt werden“, teilt Polizeisprecherin Dörte Röhrs am Dienstags auf MAZ-Nachfrage mit. Bis auf den Beamten blieben alle anderen Beteiligten unverletzt. Der Sachschaden beider Unfälle beträgt etwa 25 000 Euro. Der Verkehr konnte an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden.

Ein Rettungswagen brachte den Polizisten ins Krankenhaus. Quelle: Blaulichtreport Oberhavel

Die Polizei ermittelt nun, ob der Opelfahrer zu schnell unterwegs war. „Davon kann ausgegangen werden, sonst hätte er die Unfallstelle rechtzeitig sehen müssen“, erklärt Dörte Röhrs. Zu dieser Zeit gab es starken Schneefall. Die Geschwindigkeit müsse immer den Witterungsbedingungen und der Sicht angepasst werden, erinnert die Sprecherin. Bei Schneefall und Dunkelheit sollten Fahrer besonders wachsam sein.

Von Wiebke Wollek