Vehlefanz

Ein siebenjähriges Kind ist am Donnerstagmorgen an der Bushaltestelle vor der Vehlefanzer Nashorn-Grundschule in den Bärenklauer Straße bei einem Unfall verletzt worden. Ariane Feierbach, Pressesprecherin der Polizeidirektion Nord erklärte: „Das Mädchen lief offenbar hinter einem Bus auf die Fahrbahn, wo sie von einem Audi im Gegenverkehr erfasst wurde.“ Das Kind verletzte sich bei dem Zusammenstoß, Rettungskräfte brachten sie in eine Klinik.

Der Unfall führt zu Diskussionen. „Leider war es nur eine Frage der Zeit bis so etwas passiert“, sagte Sebastian Wolf, der Ortsvorsitzende der Linken in Oberkrämer. Die Fraktion habe bereits in der Vergangenheit Querungshilfen wie Ampeln oder Zebrasteifen an der Stelle gefordert. Da habe es kaum Fortschritte gegeben. „Im Interesse aller sollten die Verantwortlichen spätestens jetzt darüber beraten und eine Lösung für die Schulen und Kitas in Oberkrämer finden“, so Wolf weiter.

Anzeige

Wie Dirk Eger, der Leiter des Ordnungs- und Bauamtes in Oberkrämer, am Donnerstag sagte, habe die Gemeinde bereits vor mehreren Jahren versucht, an der Stelle eine Querungshilfe zu schaffen. „Das ist abgelehnt worden.“ Als Begründung habe es damals geheißen, die nötige Verkehrsstärke werde dort nicht erreicht. Dirk Eger würde sich eher für eine Ampel als für einen Zebrastreifen aussprechen. Er geht davon aus, dass aus der Elternschaft ein entsprechender Antrag an den Landkreis gestellt werde. Dann werde es Gespräche auch mit der Schule und dem Revierpolizisten geben.

Von Robert Tiesler