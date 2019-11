Eichstädt

Den beiden polnischen Staatsbürgern,die am Mittwochvormittag auf der A10 bei Eichstädt nach einer Flucht vorläufig festgenommen wurden, wurde am Nachmittag rechtliches Gehör eingeräumt.

Die Männer äußerten sich zur Tat, so die Polizei am Donnerstag. Das Fahrzeug sowie das darin befindliche Bargeld in Höhe von 7.000 Euro wurden sichergestellt.

In Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Neuruppin wurden die Männer nach ihren Vernehmungen entlassen. Die Ermittlungen dauern an.

Von MAZonline