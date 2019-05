Bötzow

Für die während des Bötzower Spendenlaufes am 10. April absolvierten 1048 Kilometer und 2619 Runden haben die Grundschüler die Summe von 3318 Euro von ihren Sponsoren erhalten.

Da die Kinder sich dafür entschieden hatten, die Hälfte an das Ronald-McDonald-Haus in Berlin-Wedding zu spenden, fuhr am Dienstag eine Schülergruppe dorthin und überreichte einen Scheck in Höhe von 1650 Euro.

Die andere Hälfte des erlaufenen Geldes geht an den Schulförderverein und soll unter anderem für die Anschaffung neuer Spielgeräte genutzt werden.

Von MAZonline