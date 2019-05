Oberkrämer

Oberkrämers Wahlleiterin Sabine Großmann bedankt sich bei allen, die am Sonntag beid er Durchführung der Wahlen in der Gemeinde geholfen haben. Sie lobte am Mittwoch „die Einsatzbereitschaft und die sehr gute sowie jederzeit freundliche Zusammenarbeit“ aller Wahlhelfer.

„Es ist immer wieder mehr als beeindruckend, zu sehen, wie toll all meine fleißigen Helfer in den Wahlvorständen diesen Kraftakt meistern. Sie arbeiten nicht nur den ganzen Tag verlässlich, sondern ermitteln auch im Anschluss an die Wahlzeit die Ergebnisse noch korrekt und zuverlässig – und das alles ehrenamtlich und bis spät in die Nacht hinein.“ Nicht zuletzt dank dieser guten Arbeit in allen Wahllokalen seien die Wahlen in Oberkrämer „stets reibungslos und ohne größere Probleme“ abgelaufen.

Auch dankt Sabine Großmann sich bei den Mitarbeitern des Bauhofes, „die mir bei der Einrichtung der Wahllokale behilflich waren, sowie bei meinen Kolleginnen und Kollegen aus den Kindertageseinrichtungen und der Verwaltung, die ebenso unermüdlich wie alle Ehrenamtlichen in den Wahlvorständen geholfen haben.“

Sie hofft, dass sich alle „einigermaßen erholen können und würde mich freuen, wenn Sie bei der nächsten Wahl wieder zur Verfügung stehen würden und sich vielleicht sogar noch der ein oder andere dazugesellt.“

Von MAZonline