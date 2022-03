Nach der Wahl: Matthias Schreiber, warum herrscht ein Hass auf die BfO?

Oberkrämer

Wie geht es weiter mit der BfO nach der verlorenen Bürgermeisterwahl? Darüber spricht der Vorsitzende Matthias Schreiber im Interview.

Wolfgang Geppert ist jetzt im Amt des Bürgermeisters. Was wünschen Sie ihm?

Matthias Schreiber: Grundsätzlich, wie jedem Bürgermeister, der jetzt im Amt wäre, alles Gute, dass er immer eine glückliche Hand für die Gemeinde hat und dass er die acht Jahre mit Freude absolviert.

Was erhoffen Sie sich von ihm?

Peter Leys und Helmut Jilg schätze ich sehr als Menschen und auch das, was sie als Bürgermeister getan haben. Aber die Zeiten haben sich geändert. In der Art: Wie verbreite ich meine Taten? Da meine ich die Öffentlichkeitsarbeit der Gemeinde, da finde ich, hat leider in der letzten Zeit keine Veränderung stattgefunden. Wir haben eine neue Homepage. Wir haben öfter mal angeregt, es wäre doch gut, wenn wir jemanden für die Öffentlichkeitsarbeit hätten. Andere Gemeinden und Städte haben das. Da bin ich sicher, dass er den Ansatzpunkt findet.

Die BfO hat erstmals in Oberkrämer nicht den Bürgermeisterposten. Schmerzt das?

Ich bin Sportler, durch und durch. Und jede Niederlage schmerzt. Alles andere wäre gelogen. Ich rede das auch nicht schön. Wir haben diese Wahl verloren. Und wir sind auch selber mit dran schuld. Auf der anderen Seite bin ich aber froh, dass wir mit Wolfgang Geppert jemanden haben, der ja schon die Strukturen kennt, nicht völlig von vorn anfangen muss und nicht Ideen hat, wo man weiß, dass die nicht umsetzbar sind.

Haben Sie als BfO schon eine Fehleranalyse gewagt?

Wir reden sehr offen und schonungslos miteinander, wenn auch in einem vernünftigen Rahmen. Wir werden uns definitiv anders aufstellen. Aber wir gehören nicht zu jenen, die mit dem Finger auf andere gezeigt haben, was andere nicht richtig machen. Was auch schwierig ist, wenn man in der Verantwortung ist. Also haben wir so unseren Wahlkampf auch nicht geführt. Wir wollen den auch zukünftig nicht so führen. Auch wenn wir den Bürgermeister nicht mehr stellen, weil es nicht unser Stil ist. Da sind jedoch kleine Konflikte, auch weil wir gemerkt haben, wie wir attackiert wurden, und wir wurden sehr deutlich attackiert, auch persönlich.

Haben Sie eine Erklärung, warum es zu diesen Attacken kam?

Das hat sich ja aufgebaut. Es gibt natürlich, wenn man so lange den Bürgermeister stellt, immer Menschen, die irgendwelche Erwartungen hatten, die dann nicht erfüllt wurden. Es gibt auch Menschen, die gern Mitglied werden wollten in der BfO, die es nicht geworden sind. Auch die sind dann nicht zwangsläufig BfO-Freunde. Wenn die sich dann an einem bestimmten Punkt treffen, dann haben sie eine gemeinsame Basis.

Gerade auf Facebook wirkte es manchmal so, als gehe es Oberkrämer durch die BfO ganz schlecht. Da herrschte ein regelrechter Hass.

Dieser Hass, wir können ja ruhig offen davon reden, da müsste man die Leute fragen, die ihn verbreitet haben. Ich kann es mir nicht erklären. Man kann anderer Meinung sein als die BfO, gar keine Frage. Aber ich habe von niemandem die Katze totgefahren. Demzufolge ist der Begriff Hass, den viele so empfunden haben, wirklich nicht zu erklären. Was mir sehr Leid tut, ist, dass unschuldige Leute wie Mitarbeiter der Verwaltung oder auch Wahlhelfer da mit hineingezogen wurden und es so dargestellt wurde, als sei das alles der „BfO-Klüngel“.

Es existierte der offene Brief. Darin gab es den Vorwurf, dass ein Dienstfahrzeug der Gemeinde mit Ihrer Frau, die im Ordnungsamt arbeitet, beim Aufhängen der BfO-Wahlplakate im Einsatz war. In dem Punkt haben Sie die Staatsanwaltschaft eingeschaltet. Wie ist da der Stand?

Es ging in dem offenen Brief, der eine Verbreitung hatte bis ins Innenministerium des Landes Brandenburg, in einem Punkt um mich und meine Frau, und es stand drunter, dass das, was man uns vorwirft, eine Straftat wäre. Ich bin Beamter, und einem Beamten, dem man eine Straftat vorwirft, der hat zwei Möglichkeiten. Er wartet, bis sein Arbeitgeber gegen ihn Ermittlungen einleitet oder er geht in die Offensive. Mich kann man durchs Dorf treiben, aber diesmal hat es auch jemanden aus meiner Familie getroffen. Das geht nicht. Dieser Punkt ist zu 100 Prozent unwahr, und derjenige, der es geschrieben hat, hat es gar nicht gesehen, sondern er schreibt, dass er das gehört hat, er hätte Zeugen und Bilder. Und deswegen möchte ich seine Zeugen und auch die Bilder sehen. Eine neutrale Stelle wird überprüfen, ob er richtig liegt oder ob ich richtig liege. Denn das, was er gemacht hat, wäre dann wirklich eine Straftat. Ich frage mich: Wie kann man einer Meinung hinterherrennen, ohne zu wissen, ob es stimmt.

Der Wahlkampf scheint zu einer höheren Bürgerbeteiligung zu führen. Aber bei den Menschen, die zu den Sitzungen kommen, scheint viel Frust da zu sein.

Die Menschen wollen nicht mehr in diesem Jetzt leben, und Jetzt ist: Der ist verantwortlich, das wollen wir nicht mehr, jetzt ändert sich was. Das hat nicht nur mit Oberkrämer zu tun, das ist gesamtgesellschaftlich zu sehen. Im Grunde muss man diese Stimmung moderieren. Wir können alle frustriert sein, aber ich muss meinem politischen Kontrahenten gegenüber einen gewissen Respekt wahren. Ansonsten geht viel mehr kaputt, als wir es wollen.

Inwiefern können Gemeindevertreter mehr auf die Bürger zugehen?

Ich habe mich gefreut, dass viele Bürger kommen, auch wenn sie nicht zwingend meiner Meinung waren. Sie sind da und tauschen sich aus. Ich würde mir wünschen, dass es so bleibt. Aber es gibt die Überlegung darüber, wie wir uns zu den Menschen begeben können. Die Leute machen den Rechner an, und sie könnten dann verfolgen, was passiert, damit sie auch aktueller auf dem Stand bleiben. Da schwebt mir einiges vor. Die Übertragungen der Sitzungen im Internet, der Kreis macht es ja.

Wo sind Grenzen der Bürgerbeteiligung? Es besteht manchmal der Eindruck, es kommen Leute in die Sitzung, und sie haben den einzig und alleinigen Anspruch, dass ihre Wünsche komplett umgesetzt werden.

Ich kann jeden verstehen, der in so eine Sitzung kommt, von einer Situation betroffen ist und diese versucht, von sich abzuwenden. Ich kann aber keinen Gemeindevertreter verstehen, der perspektivisch für die Gemeinde Beschlüsse fasst und auch Visionen entwickeln soll und dann jede Entwicklung verhindert.

Stichwort Schäferweg: Der Prozess dauert ja eigentlich schon länger.

2018 kam ein erstes Bild, wie das aussehen soll, von einem Planungsbüro, das ich eigentlich sehr schätze. Ich fand das Bild fürchterlich, weil es den Leuten suggeriert hat: So wird’s. Wir haben jetzt Aufstellungsbeschlüsse. Damit kommen jetzt Planer, und die werden von uns hören, dass wir nicht den Maximalausbau wollen, sondern: Wie könnte ein Minimalausbau sein, so dass ein Investor sagt, das rechnet sich, und wir unsere Probleme trotzdem gelöst kriegen. Wenn die Leute sehen würden, was mir, was uns eigentlich wirklich dort vorschwebt, dann würden sie sich wundern, wie wenig Bebauung, aber auch in Teilen eine bestimmte Art der Bebauung wir uns da vorstellen können.

