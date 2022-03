Oberkrämer

Yvonne Poerschke (CDU) ist die neue Vorsitzende des Ausschusses für Ordnung, Soziales und Umwelt in Oberkrämer. Sie setzte sich am Donnerstagabend in geheimer Wahl gegen Carsten Schneider (Volt) durch, der sich in Abwesenheit zur Wahl stellte.

Die Wahl war notwendig, weil der bisherige Vorsitzende Wolfgang Geppert nun Bürgermeister ist.

Von Robert Tiesler