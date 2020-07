Nachts in Marwitz: Frau beißt einen Polizisten in den Unterarm

Marwitz

Eine 50-jährige Marwitzerin wollte am Mittwoch gegen 4 Uhr mit ihrem PKW losfahren. Da ein Zeuge bemerkte, dass sie offenbar stark alkoholisiert war, nahm er ihr den Fahrzeugschlüssel ab und verständigte die Polizei. Beim Eintreffen von Beamten der Polizeiinspektion Oberhavel hatte die 50-Jährige einen Schlüssel eines weiteren Fahrzeugs in der Hand. Sie verweigerte einen Atemalkoholtest und gab an, dass sie fahren werde, wenn die Beamten weg sind. Daher wollten die Beamten den Fahrzeugschlüssel sicherstellen, was die 50-Jährige verweigerte.

Geschlagen und gebissen

Nach mehrfacher Androhung, den Schlüssel auch zwangsweise sicherzustellen, griff ein Beamter der Marwitzerin an den Arm. Daraufhin schlug sie dem Beamten auf den Rücken und ins Gesicht. Sie wurde mit einfacher körperlicher Gewalt am Boden fixiert und biss dabei dem Polizisten in den Unterarm. Sie wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen. Der Beamte konsultierte einen Arzt. Eine Anzeige wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte wurde aufgenommen.

Von MAZonline