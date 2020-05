Nachwuchs bei den Störchen: Der Nachwuchs ist komplett

Schwante

Im Storchennest über der Kulturschmiede in Schwante ist inzwischen ein kleiner Kindergarten entstanden. Wie Anwohner Dieter Blumberg berichtete, sind nun auch das vierte und sogar das fünfte Junge geschlüpft. Damit hatte Dieter Blumberg noch am Sonntag nicht gerechnet. Da stand das Schlüpfen des vierten Jungen kurz bevor. Er glaube kaum noch daran, dass auch das Fünfte auf die Welt kommen würde. In der Regel legen Störche drei bis fünf Eier, ob dann auch alle ausgebrütet werden, steht nicht fest.

„Sie sind alle im Nest und Gott sei Dank am Leben“, so Dieter Blumberg am Donnerstag. „Eines ist allerdings sehr klein“, berichtet er auch. „Aber es gibt im Moment keine Anzeichen, dass eines weggekanzelt wird.“ Das könne auch ganz plötzlich kommen, so der Schwantener weiter. „Aber jetzt, nach vier Tagen, sind immer noch alle drin, das ist schon mal sehr beruhigend.“ Er habe es schon erlebt, dass die Storcheneltern sich vom Nachwuchs trennten – zum Beispiel nach Starkregenfällen oder bei großer Trockenheit, wenn es danach zu wenig Futter gibt. Jetzt aber wechseln sich die Störche ab, wenn sie sich auf Futtersuche für den Nachwuchs begeben, berichtete Dieter Blumberg am Donnerstag.

Von Robert Tiesler