Nahe Anschlussstelle Oberkrämer: 22-Jähriger baut Unfall unter Drogeneinfluss

A10/Anschlussstelle Oberkrämer

Am Donnerstagvormittag (1. Oktober) gegen 9.45 Uhr befuhr ein 22-jähriger Mann mit seinem in Polen zugelassenen Opel die A10 in Fahrtrichtung Kreuz Oranienburg zwischen dem Dreieck Havelland und der Anschlussstelle Oberkrämer, als er aufgrund unangepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn abkam und anschließend mit der Leitplanke kollidierte.

Dass der unverletzte Fahrer offenbar unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, stellten die Beamten der Autobahnpolizei anhand körperlicher Auffälligkeiten fest. Zudem reagierte ein Drogentest auf Opiate. Zum Zwecke der Beweissicherung wurde durch einen Arzt eine Blutprobenentnahme durchgeführt. Der Führerschein des 22-Jährigen wurde beschlagnahmt.

21-Jähriger unerlaubt in Deutschland

Bei der Überprüfung des ebenfalls unverletzten 21-jährigen Beifahrers, einem russischen Staatsangehörigen, wurde festgestellt, dass dieser sich derzeit unerlaubt in Deutschland aufhält, weil seine ausländerrechtliche Duldung abgelaufen ist. Der Mann wurde aufgefordert, unverzüglich die Ausländerbehörde aufzusuchen.

Gegen beide Männer wurde jeweils ein Strafverfahren eingeleitet – gegen den Fahrer wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, gegen den Beifahrer wegen unerlaubten Aufenthalts. Der Gesamtschaden des Unfalls liegt bei etwa 1500 Euro.

