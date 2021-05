Vehlefanz

Anlässlich des Welttages des Buches hatten sich in den vergangenen Tagen die Kinder der Klassen 4 und 5 der Vehlefanzer Nashorn-Grundschule auf Schnitzeljagd nach dem „Biber undercover“ begeben. Die Aktion fand im Rahmen der deutschlandweiten Kampagne „Ich schenk dir eine Geschichte“ statt.

Die Kinder erhielten das Buch „Biber undercover“ geschenkt und konnten sich an einer Schnitzeljagd beteiligen, bei der sie Fragen beantworten und das richtige Lösungswort in der Bibliothek abgeben konnten. Um die Jagd noch etwas spannender zu gestalten, verloste der Förderverein der Schule unter allen richtig eingegangenen Quizzetteln am Freitag die Preise. Zu gewinnen gab es Buchgutscheine, T-Shirts und einen Hoodi des Fördervereins der Schule. Der dritte Platz geht an einen Schüler der 5b und wurde durch die Schulleiterin Manuela Schulz gezogen: „Ich freue mich in dieser besonders herausfordernden Zeit zusammen mit der Bibliothek und dem Förderverein unserer Schule den Schülerinnen und Schülern etwas Abwechslung bieten zu können“, sagte sie. Neben einem T-Shirt des Fördervereins erhält der dritte Gewinner auch einen 20-Euro-Büchergutschein. Bäckermeister Karl-Dietmar Plentz zog einen Gewinner aus der 4b, der sich über einen 30-Euro-Buchgutschein und ein Vereins-Shirt freuen wird. Die Schülersprecherin Maja Koschek zog den Hauptpreis: Ein Hoodi des Fördervereins und ein Büchergutschein im Wert von 50 Euro gehen an eine Schülerin der 4a.

Dass sich so viele Kinder an der Schnitzeljagd beteiligt und damit auch das Interesse am Lesen gezeigt haben, freut auch Jennifer Prahl als Leiterin der Bibliothek, die virtuell zugeschaltet war. Thomas Meyfarth, der Vorsitzende des Vehlefanzer Schulfördervereins sagt: „Als kleiner Verein ist es manchmal gar nicht so leicht, sich unter den aktuellen Rahmenbedingungen etwas Kreatives einfallen zu lassen. Da machen solche Mitmachaktionen für die Kinder auch uns besonderen Spaß.“

Von MAZonline