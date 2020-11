Neu-Vehlefanz

Pünktlich zum 1. Advent startet auf dem Krämerwaldhof in Neu-Vehlefanz am Sonnabend der Weihnachtsbaumverkauf. Die Bäume können zuvor selbst geschlagen werden. Geöffnet ist das Gelände, Am Krämerwald 13, an allen Adventswochenenden sonnabends und sonntags in der Regel von 9 bis 16 Uhr. Zusätzliche Öffnungstage gibt es am 4., 10. und 11. Dezember. Vom 17. bis 22. Dezember ist der Krämerwaldhof jeden Tag geöffnet. Die Öffnungszeiten variieren etwas, die Kernzeit ist zwischen 10 und 15 Uhr, an einigen Tagen ist auch schon ab 9 Uhr, an anderen auch bis 16 Uhr geöffnet.

„Durch Covid-19 sind die Organisationsabläufe 2020 komplexer“, teilt Vincent Köhler vom Krämerwaldhof mit. „Wir haben unseren Verkauf dennoch so vorbereitet, dass die Kunden entspannt einen Weihnachtsbaum aus unserem Bestand im Landschaftsschutzgebiet Krämerwald aussuchen, selbst schneiden und mitnehmen können.“ Die Leute werden allerdings gebeten sich vorher anzumelden.

Weihnachtsbaumschlagen auf dem Krämerwaldhof in Neu-Vehlefanz. Quelle: Robert Tiesler

Dabei sei auch die Ankunftszeit wichtig, „weil wir eine Steuerung der Personenzahl gewährleisten müssen“, so Vincent Köhler. Es würden immer anderthalb Stunden pro Kunde oder Familie eingeplant. Die Anmeldung erfolgt per E-Mail an: kraemerwaldhof@gmx.net. In einer Antwortmail gibt es weitere Informationen und Angaben zum Parkplatz, den die Kunden anfahren müssen. Wer schon vorher weiß, dass ein Baum höher als 2,50 Meter gebraucht wird, könne das schon in die Mail schreiben. Im Bestand sind Nordmanntannen, Blaufichten, Serbische Fichten, Fichten und Kiefern. „Wir pflanzen immer in den Bestand rein“, erklärt Vincent Köhler. So habe man auf dem Krämerwaldhof immer eine Waldsituation.

An den Verkaufsständen und an der Einnetzstation wird eine Maskenpflicht gelten. Die Speisen vom Grill können nicht vor Ort verzehrt werden. Vincent Köhler hofft, dass auch mit den Corona-Regelungen im Dezember der Verkauf auf dem Hof weitergehen kann.

www.kraemerwaldhof.de

Von Robert Tiesler