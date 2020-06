Oberkrämer

Der Erweiterungsbau für die Vehlefanzer Nashorn-Grundschule und die geplante neue Sporthalle neben der Grundschule Bötzow werden teurer als geplant. Das teilte Oberkrämers Bürgermeister Peter Leys (BfO) am Donnerstagabend den Gemeindevertretern mit.

Über die Mehrkosten für den Vehlefanzer Erweiterungsbau musste am Donnerstag bei der Sitzung in der Marwitzer Turnhalle auch gleich abgestimmt werden. Ursprünglich waren Kosten in Höhe von 4,62 Millionen Euro veranschlagt. Am 15. Juni allerdings ist die Submission erfolgt, das heißt, bis zu diesem Zeitpunkt konnten Firmen ihre Angebote für den Bau in Vehlefanz einreichen. „Wir haben bundesweit ausgeschrieben“, sagte Peter Leys. „Alle großen Hersteller haben sich beteiligt.“ Bei den Kostenberechnungen sei die Verwaltung sowieso schon an den oberen finanziellen Rand gegangen, erklärte er weiter. Diese angesetzten Preise seien jedoch „noch mal deutlich überschritten worden.“

Allein für den Baukörper seien Angebote in Preislagen zwischen 4,9 und 12 Millionen Euro eingereicht worden. Das günstigste Angebote habe immer noch eine Million Euro höher gelegen als es im Haushalt angesetzt war. Allerdings haben nach Angaben des Bürgermeisters viele Firmen Nebenangebote eingereicht. Die beiden Etagen des Baukörpers sollten in ursprünglichen Plänen etwas versetzt voneinander gebaut werden. „Der Architekt wollte eine Besonderheit“, so Peter Leys. „Aber die würde eben eine Million Euro mehr kosten.“ Nun entsteht der Bau in normaler Weise übereinander. „Es gehen aber trotzdem 500.000 Euro.“ Der Erweiterungsbau könnte also statt 4,62 Millionen nun 5,12 Millionen Euro kosten. „Wir schätzen, der Haushalt verkraftet das.“

Peter Leys wies zudem darauf hin, dass dieser Bau alternativlos sei. „Wir brauchen die Plätze.“ Die Kapazitäten an den beiden Grundschulen in Oberkrämer seien ausgeschöpft.

Die Gemeindevertreter hatten am Donnerstag darüber zu entscheiden, die für den Schulerweiterungsbau im Haushalt 2021 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1,5 auf zwei Millionen Euro zu erhöhen. Darüber gab es unter den Gemeindevertretern keinen Diskussionsbedarf – sie stimmten einhellig dafür.

Teurer wird auch der Bau einer neuen Sporthalle in Bötzow. Bürgermeister Peter Leys informierte darüber zu Beginn der Sitzung. Der Kaufvertrag für das Grundstück, auf dem die Halle gebaut werden soll, sei unterzeichnet. Ursprünglich ging die Verwaltung von Kosten in Höhe von 2,5 Millionen Euro aus. Das werde „mindestens eine Million teurer“, so Peter Leys.

Robert Tiesler