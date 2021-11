Neue Glocke schwebt in den Vehlefanzer Kirchturm

Vehlefanz

Die Vehlefanzer Kirche hat eine zweite Glocke bekommen. An einem Kran befestigt, schwebte sie am Mittwochmittag vom Burgwall aus über den Kirchenvorplatz nach oben, wo sie dann im Glockenturm eingeholt worden ist.

Dutzende Menschen waren gekommen, um zu sehen, wie die Glocke in den Kirchenturm gehoben wird. Pfarrer Thomas Hellriegel sprach ein Gebet, der Posaunenchor aus Oberkrämer spielte. Bis auf ein paar kaputte Dachschindeln verlief die Aktion reibungslos.

Pfarrer Thomas Hellriegel an der Glocke. Quelle: Enrico Kugler

Gegossen wurde die Glocke am 30. Juli in Gescher im Münsterland. „Die Vehlefanzer Kirche hatte mal drei Glocken“, erzählte Thomas Hellriegel am Mittwoch. Zwei stammten aus dem 17. Jahrhundert, eine aus dem 18. Jahrhundert. „Die Kleine ist uns erhalten geblieben.“ Die anderen beiden seien dem Krieg zum Opfer gefallen. Nun sei die mittlere Glocke nachgegossen worden. „Sie entspricht allerdings nicht der früheren Glocke“, so Thomas Hellriegel.

Die Idee sei zum Ende der Sanierungsarbeiten für die Vehlefanzer Kirche entstanden. „Wir haben im Herbst 2017 die Kirche nach der Sanierung eingeweiht, und da haben wir uns gefragt: Kriegen wir das auch noch hin?“, erzählte der Pfarrer. Es sei festgelegt worden, dafür noch zu sammeln – mit Erfolg. „Im März haben wir die Glocke in Auftrag gegeben.“ Es brauchte vier Monate Vorbereitungszeit, und nach dem Guss musste die Glocke noch acht Wochen auskühlen. Die Glocke selbst habe etwa 9000 Euro gekostet. Die Gesamtkosten liegen bei etwa 30 000 Euro.

Die Glocke schwebt ein. Quelle: Enrico Kugler

Nun müsse noch am Glockenstuhl gearbeitet werden. Auch bei der alten Glocke sei momentan der Klöppel ausgebaut. „Wir hoffen, dass die Neue Weihnachten das erste Mal erklingt“, so der Pfarrer.

Empfang im Glockenturm. Quelle: Enrico Kugler

„Die Kirche hat eine ganz wesentliche Funktion im Ort“, sagte Ortsvorsteher Hubert Gediga am Mittwoch. Sie sei das Zentrum im Dorf, wo Leute zusammenkommen würden. Auch der Ortsbeirat wolle sich mit einer finanziellen Hilfe an der Finanzierung der neuen Glocke beteiligen, ergänzte er.

Von Robert Tiesler