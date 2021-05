Neue Siedlung in Schönwalde-Dorf: Bötzow befürchtet noch mehr Verkehr

Bötzow

Die Landesstraße 20 in Bötzow gilt bereits als stark belastet, aber diese Belastung könnte in den nächsten Jahren weiter wachsen. Gleichzeitig könnte sie für die Verkehrsinfrastruktur eine Chance sein. Grund dafür ist ein geplantes, großes Wohngebiet am Rand von Schönwalde-Dorf im Havelland, unweit der Kreisgrenze und in direkter Bötzower Nachbarschaft. Dass sich dort etwas tue, hatte Oberkrämers Bürgermeister Peter Leys (BfO) in der vergangenen Woche im Ortsbeirat von Bötzow erklärt. Laufe dort alles wie geplant, dann könnten sich dort um die 4000 Menschen ansiedeln. „Wenn das fertig ist, dann ist das größer als Bötzow“, so Peter Leys, der die Einwohnerzahlen vergleicht. „Das wird noch mal eine Nummer größer.“ Es sei aber noch offen, ob das alles so komme, so Leys weiter.

Bodo Oehme (CDU), der Bürgermeister von Schönwalde-Glien, bestätigte am Mittwoch die Pläne. Die MAZ im Havelland hatte bereits 2019 schon mal darüber berichtet. Konkret geht es um das Gelände des ehemaligen Fliegerhorstes im Erlenbruch in Schönwalde-Dorf. Der Bebauungsplan dafür stamme bereits aus dem Jahr 2004, so Oehme. Mit der Nordland GmbH gebe es nun einen Investor. Allerdings habe man sich davon verabschiedet, Ein- und Zweifamilenhäuser zu bauen, stattdessen gehe es um Geschosswohnungsbau mit Wohnungen zur Vermietung. Ähnliches sei in Bernau umgesetzt worden, wo aus alten Kasernen Wohnungsquartiere gemacht worden seien.

Geplant sind in Schönwalde-Dorf 1500 Wohneinheiten, Bodo Oehme geht davon aus, dass dort um die 3750 Menschen wohnen werden. „Das wird nicht von heute auf morgen passieren, sondern Schritt für Schritt.“ Er gehe von einem Zeitraum von fünf bis acht Jahren aus.

In Schönwalde-Dorf ist eine große neue Siedlung geplant. Quelle: Enrico Kugler

Für die Gemeinde Schönwalde-Glien habe das Folgen. Es müsse eine neue Kita gebaut werden, möglich sei auch ein neuer Einkaufsmarkt. Auch werde darüber nachgedacht, dort ein Dorfgemeinschaftshaus zu errichten. Es gehe darum, ein gesellschaftliches Leben er ermöglichen. „Über einen städtebaulichen Vertrag wird alles geregelt.“ Momentan gehe es darum, den Bebauungsplan noch mal auszulegen, es müssten Stellungnahmen eingeholt werden, auch eine Umweltverträglichkeitsprüfung sei angestoßen worden.

Schönwalde-Glien wächst damit in noch viel stärkerem Maß als Oberkrämer. Leben jetzt in Schönwalde etwa 10000 Menschen, geht Oehme langfristig von 15000 aus. In jedem der Ortsteile gebe es Baugebiete. Deshalb müsse auch über die Verkehrsinfrastruktur nachgedacht werden, so Oehme. Gespräche dazu haben auch schon mit Oberkrämers Bürgermeister stattgefunden. Denn in Schönwalde-Glien werde dafür gekämpft, dass auf dem Bahn-Außenring ein Bahnhof geschaffen werde. Der wäre nicht nur für Schönwalde selbst attraktiv, sondern auch für die Bötzower und Marwitzer, die so einen besseren Anschluss in Richtung Potsdam und Berlin bekommen könnten. Die RB 20 und der RE 6 fahren auf dem Außenring.

Seitens der Landesregierung seien entsprechende Ideen jedoch abgelehnt worden. „Aber Ausdauer zu haben, bedeutet für mich einmal mehr aufzustehen als hinzufallen“, so Bodo Oehme. Auch eine bessere Busanbindung, zum Beispiel über Bötzow nach Hennigsdorf würde der Schönwalder Bürgermeister in diesem Zusammenhang befürworten.

Peter Leys befürchtet, dass durch Bötzow insbesondere zu den Kernzeiten am Morgen und am Abend 300 bis 400 Fahrzeuge pro Stunde mehr durch das Dorf rollen könnten. Der stellvertretende Bötzower Ortsvorsteher Wolfgang Geppert (FWO) regte in diesem Zusammenhang an, noch mal das Thema der lange geplanten Ortsumgehung für die Landesstraße 20 auf die Tagesordnung zu bringen.

Von Robert Tiesler