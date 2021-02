Neue Wohnsiedlung: Anwohner in Schwante fordern mehr Transparenz

Schwante

Die geplante Bebauung des Sommerswalder Dreiecks mit etwa 220 Häusern stand zwar am Donnerstagabend nicht auf der Tagesordnung der Gemeindevertreter in Oberkrämer. Dennoch ist das Thema angesprochen worden – gleich zu Beginn in der Einwohnerfragestunde. In der Eichstädter Oberkrämerhalle meldete sich ein Schwantener zu Wort. Er wollte wissen, ob die Anwohner bezüglich der geplanten neuen Siedlung noch speziell informiert werden und ob es die Möglichkeit gebe, Einfluss zu nehmen.

Oberkrämers Bürgermeister Peter Leys (BfO) wies darauf hin, dass der entsprechende Bebauungsplan bereits Ende der 90er-Jahre beschlossen worden und weiterhin rechtskräftig sei. „Diesen B-Plan aufzuheben, wäre für die Gemeinde ein teures Unterfangen“, sagte er. Er gehe davon aus, dass die Gemeinde Schadensersatz zahlen müsste, „und da reden wir nicht nur über eine Million.“ Die Probleme, die entstehen werden, die seien aber zu diskutieren.

Die Baufirma Bonava sei bereits vor einem Jahr in der Verwaltung in Eichstädt vorstellig gewesen, es habe ein Gespräch gegeben, danach gab es aber keine Kontakte und Absprachen mehr. „Sie haben sich dann den Entwurf eines Erschließungsvertrages schicken lassen.“ Es müsste davon ausgegangen werden, dass das Gebiet entwickelt werde. „Das können wir nicht verhindern.“ Dass ausgerechnet jetzt über das Thema berichtet werde, wundere ihn. Das Unternehmen hatte sich zuvor mit ihrem Vorhaben an die Presse gewandt.

Leys: Es müssen Gespräche geführt werden

Der Schwantener Anwohner wies darauf hin, dass sich in den mehr als 20 Jahren die Bedingungen vor Ort geändert haben. So wird befürchtet, dass durch die Bodenversiegelung Probleme beim Ablauf des Regenwassers entstünden, und unklar sei auch die Verkehrsführung. Der Bürgermeister sagte, man werde mit dem Vorhabenträger darüber reden müssen. Leys habe Zweifel, dass alles noch so funktioniere, wie man sich das in den 90ern gedacht habe.

Carsten Schneider (Linke) wollte zudem wissen, den Investor an möglichen Kosten zu beteiligen. Auch darüber werde zu reden sein, so Peter Leys. Allerdings könnte eine mögliche Kostenbeteiligung nur auf freiwilliger Basis geschehen. Es müsse dem Investor deutlich gemacht werden, dass es ein Problem gebe, wenn nicht gemeinsam mit der Gemeinde Lösungen geschaffen würden.

Gibt es eine Einwohnerinfoveranstaltung?

Dino Preiskowski (SPD) regte an, eine Informationsveranstaltung für die Bürger durchzuführen. „Mit Einwohnern und der Firma Bonava.“ Man müsse auch die Historie des Bebauungsplanes erklären, gerade Zugezogene würden nicht wissen, was es mit dem Gelände auf sich habe. Peter Leys erklärte, das Thema werde im Ortsbeirat diskutiert. Es sei zudem jederzeit möglich, in der Verwaltung den Bebauungsplan einzusehen und sich alles erklären zu lassen. Es sei nicht möglich, alle Bauleitpläne „immer mit Veranstaltungen zu erklären“. Dino Preiskowski blieb jedoch bei seiner Anregung.

In der Einwohnerfragestunde kam aber noch ein Problem in Zusammenhang mit der geplanten Siedlung im „Sommerswalder Dreieck“ zur Sprache. Wenn diese ans Abwasser angeschlossen würde, was passiert dann mit den schon vorhandenen Grundstücken, würden die dann auch an das Abwassernetz angeschlossen? „Der Zweckverband hat in eine weitere Leitung nach Kremmen investiert“, so Peter Leys. Sie diene der Verstärkung der schon vorhandenen Leitung. Damit sei es auch möglich, das Sommerswalder Dreieck zu ertüchtigen. Die Leitung führe am Bolzplatz vorbei, und bis dorthin müsse dann auch eine entsprechende Leitung gebaut werden. In diesem Fall sei es auch möglich, Schritt für Schritt den Bereich dahinter mit zu erschließen.

Von Robert Tiesler