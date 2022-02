Neuen Verein gegründet: „Bienenfreunde Oberkrämer“

Schwante

Ein neuer Imkerverein hat sich im südwestlichen Oberhavel gegründet: die „Bienenfreunde Oberkrämer“. 14 Imkerinnen und Imker aus Schwante, Groß-Ziethen, Oranienburg und Hennigsdorf sind bei den „Bienenfreunden“. Eine Neuimkerin steht vor der Aufnahme in die Truppe. „Wir sind zwar ein junger Verein und naturgemäß fehlt uns Tradition, aber unsere Mitglieder im Alter von 37 bis 86 Jahre verfügen über Jahrzehnte an Wissen im Umgang mit Bienen, und das gilt es einzusetzen“, sagt Roger Grätz, der dem jüngsten Verein im Verband Brandenburgischer Imker vorsteht.

Bei der Beschäftigung mit den Bienen lerne man nie aus. „Den Kern der Vereinsarbeit bilden nicht nur Austausch und Weiterbildung in der klassischen Imkerei, sondern darüber hinaus auch die Stärkung des Bewusstseins für das Zusammenspiel Biene – Natur – Umwelt – Mensch.“ Dazu sollen auch Kinder und Jugendliche angesprochen werden. Interessierten erläutern die „Bienenfreunde Oberkrämer“ die Bienenwelt direkt an ihren Völkern.

„Bienenfreunde Oberkrämer“ helfen

Wenn im Frühjahr und Sommer Bienenschwärme in Gärten auftauchen, kommen die „Bienenfreunde“, um den Schwarm zu fangen und umzusiedeln. Dazu sind Telefonnummern bei Polizei und Feuerwehr hinterlegt. Erreichbar ist der Imkerverein „Bienenfreunde Oberkrämer“ über rgschwante@gmail.com und bald auch über eine eigene Homepage.

Das nächste Vereinstreffen ist am 9. März 2022 in der Gaststätte „Zur Erholung“ in Hennigsdorf. Thema: „Imkern in Namibia“.

Von MAZonline