Neuer Paketshop bei Hopser-Events im Gewerbegebiet

Eichstädt

Seit Montag gibt es in Eichstädt einen neuen DHL-Shop. Er befindet sich in der Dr.-Rüdiger-Weber-Straße 7, im Gewerbegebiet gegenüber der Oberkrämerhalle. „Zu uns bringt man Pakete und Päckchen“, sagt Betreiber Matthias Harnisch. „Außerdem haben wir eine kleine Auswahl an Schreibwaren und Paketzubehör.“

Wenn der Paketdienst die Leute zu Hause nicht antrifft, werden Pakete zudem dort zur Abholung abgegeben. „Wir wollen aus diese Weise den ländlichen Bereich ein wenig unterstützen“, sagt der 35-Jährige,der in Schwante lebt. Geöffnet ist montags bis freitags von 9 bis 16 Uhr, sonnabends von 9 bis 11 Uhr. „Wenn es gut läuft, kann man die Öffnungszeiten auch erweitern.“

Der Shop befindet sich im Gebäude von Hopser Events. „Wir machen das im laufenden Betrieb“, so Matthias Harnisch weiter. Das Lager der Firma ist in diesen Tagen von Marwitz ins Eichstädter Gewerbegebiet umgezogen. Derzeit sind dort zwei Mitarbeiter und zwei Praktikanten beschäftigt.

Matthias Harnisch vor dem neuen Firmensitz von Hopser-Events in Eichstädt. Quelle: Robert Tiesler

„Wir vermieten Hüpfburgen, Faltzelte oder Karaoke-Maschinen.“ Alles, was für Events gebraucht wird. Die Saison dafür beginnt wieder im April. „Die ersten Anfragen haben wir aber schon. Und beispielsweise zu den Einschulungen sind wir meistens komplett ausgebucht.“ Jetzt laufe eher noch das Geschäft der Nebensaison. Da spiele der Onlineshop eine größere Rolle – mit dem Verkauf von Popcorn oder Slushs (halbgefrorenes Trinkeis) für Veranstaltungen. In Zukunft ist auch eine Gourmet-Popcorn-Manufaktur geplant. Da sollen verschiedene Popcorn-Variationen möglich sein.

Matthias Harnisch leitet seine Firma jetzt schon mehr als drei Jahre. „Ich wollte mich unbedingt selbstständig machen“, sagt er. „Spannend ist die Abwechslung, die man hat. Jeder Auftrag ist anders, man weiß nie, was als Nächstes kommt.“

Von Robert Tiesler