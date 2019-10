Nora Mairinger erwartet ihre Patienten in der Logopädie Oberkrämer

Marwitz

Sie mag, „dass man den Prozess im Leben eines Menschen begleitet“, sagt sie. Sie erlebe im Laufe der Zeit oft eine Zufriedenheit, die erst lange nicht da war. „Wenn man daran arbeiten kann, wenn man helfen kann.“

Seit Anfang des Monats arbeitet Nora Mairinger in Marwitz in ihrer eigenen Praxis. Die 34-Jährige hat die „ Logopädie Oberkrämer“ eröffnet. Sie befindet sich im neuen Wohngebiet „Marwitzer Heide“ im Weidenpfuhlweg 34. Es ist ihre erste eigene Praxis, davor war sie in Berlin angestellt. Beim Hausbau hatte es sich angeboten, dort auch eine kleine Praxis einzurichten.

„Ich bin breit aufgestellt, das ist mein Plus“, sagt sie. „Mir macht alles Spaß.“ Zu ihr kommen Kinder mit Wortschatz- oder Grammatikstörungen, aber auch Schlaganfall- und Demenz-Patienten. Menschen mit Komplettverlust der Sprache oder mit Wortfindungsstörungen, Patienten mit Schluck- oder Stimmproblemen. Ihrer bisherigen Erfahrung nach teilen sich ihre Patienten etwa 50/50 auf in Kinder und Erwachsenen.

Sie erinnert sich besonders gern an einen Fall, wo sie eine demenzkranke Patienten behandelt hatte. „Sie hat keinen wiedererkannt, nur mich. Sie verband was mit mir, obwohl sie es nicht einordnen konnte.“ Zweimal pro Woche war sie bei ihr gewesen. Sie haben Lieder gesungen, Fotos angesehen, Gedächtnisarbeit betrieben. „Sie hat dann auch mal gelacht.“ Das habe zu einer Verbesserung ihrer Situation geführt. „Und wenn es nur ein Wort war.“

Seit 2014 ist Nora Mairinger in diesem Beruf aktiv. Vorher hat sie Jura- und Kulturwissenschaften studiert. „Ich hatte immer Interesse an Soziologie, Menschen und Sprache.“ Mit dem Studium aber war sie nicht glücklich. „Ich streite mich nicht gern genug.“ Sie begann nach Alternativen zu recherchieren und wurde fündig. Sie begann eine dreijährige Logopädie-Ausbildung an der medizinischen Akademie in Berlin-Wedding.

