O zapft is! In Schwante an der Tanke fließt die Milch in Strömen

Kühe grasen auf der Weide, eine Riesen-Eiskugel steht am Eingang vom Eis-Pavillon. Gleich nebenan geht es zur Milch-Tankstelle in Schwante, wo ein Schild die Besucher mahnt, sich die Hände zu desinfizieren. Immer nur einer, beziehungsweise eine Familie, hat Zutritt. Zwei Riesen-Milch-Kannen stehen hinter dem Automaten, jede hat 50 Liter Milch im „Bauch“.

Christin und Ronja Arndt kamen extra aus Berlin angedüst. Sie nahmen nicht nur Milch mit, sondern auch Fleisch aus dem Automaten nebenan. Quelle: Jeannette Hix

„Zwei-, dreimal pro Tag müssen wir die Kannen nachfüllen“, sagt Landwirt Timon Richter, Betreiber der Milch-Tanke und Geburtstagskind an diesem Tag, Donnerstag, den 14. Mai. Der Landwirt wurde da 33 Jahre alt. Der Bedarf sei seit Corona erheblich gestiegen. „Im April hatten wir durchschnittlich 178 Liter am Tag“, sagt Timon Richter.

Die Milch-Flaschen unter dem Arm – so macht Stephan Mietle aus Marwitz einen Stoff in Schwante Quelle: Jeannette Hix

Rund 83 Liter pro Tag sollen es vor einem Jahr gewesen sein. 128 Milchkühe sind die Produzenten der fettigen Landmilch. Sie werden morgens um 4 und nachmittags um 4 gemolken im sogenannten Fischgrätenverfahren. „In der automatischen Melkanlage stehen 16 Kühe pro Reihe, die so versetzt ist, dass es von oben aussieht wie eine Fischgräte“, klärt der Landwirt auf, der seit 2016 auch das Fleisch seiner Tiere vermarktet.

Roger Paprotny aus Hennigsdorf kommt zweimal die Woche nach Schwante, um hier Milch und manchmal auch Fleisch und Wurst zu kaufen. Quelle: Jeannette Hix

Gleich neben dem Zapfhahn ist die Kühltheke, hinter der Steaks, Bratwürste und Co. lagern. Alles funktioniert automatisch. Vor dem Automaten liest sich interessiert Christin Arndt (51) die Vorgehensweise durch und nimmt am Ende Steaks und Co. für den Grill mit. Auch vier Milchflaschen hat sie schon vollgetankt. „Ich habe von der Milchtankstelle aus dem Internet erfahren“, sagt die Berlinerin, die mit Tochter Ronja (17) zum ersten Mal in Schwante auf den Parkplatz vorgefahren ist. „Mit ist wichtig, dass die Milch aus der Region kommt und die Tiere gut gehalten werden“, sagt sie.

Landwirt Timon Richter ist Betreiber der Tankstelle . Quelle: Jeannette Hix

Derweil lugt auch schon Roger Paprotny (63) durch die Scheibe. Diszipliniert hält der Hennigsdorfer Abstand. „Ich komme zweimal die Woche hierher. Immer donnerstags verbinde ich die Tour gleich mit der Physiotherapie. Die Milch schmeckt einfach besser. Oft ist sie so reichhaltig, dass sogar noch etwas Butter darin schwimmt – herrlich.“

Stephan Mietle (57) wollte eigentlich seiner Enkelin die Kühe in Schwante zeigen und die Milchtankstelle. „Doch die Kleine ist im Auto eingeschlafen. Ich will sie nicht wecken und zapfe schnell zwei Liter.“ Er trinke die Milch immer so pur. „Ich bin eben ein Naturbursche“, lacht der Marwitzer, der auch zwei Hühner und zwei Hunde hat. Und er gesteht: „Ehrlich gesagt, bin ich zum ersten Mal hier, obwohl ich ja quasi um die Ecke wohne. Aber berufsbedingt stoppe ich sonst in der Milch-Tankstelle bei Bernau. Aber hier ist es ja auch sehr schön. Bestimmt komme ich wieder.“

Zwei-, dreimal am Tag werden die Kannen hinter der Milch-Tankstelle mit frischer Milch aufgefüllt. 50 Liter Inhalt hat eine Kanne. Quelle: Jeannette Hix

Und während er das sagt, fährt schon das nächste Auto auf den Parkplatz neben der Milchtankstelle. Frau Karow (Ihren Vornamen mag sie nicht sagen) aus Hennigsdorf steigt aus. In der Hand hat sie eine kleine Wasserflasche. Geht denn das, das man nur einen halben Liter zapft? „Na klar“, sagt sie und steckt auch schon 50 Cent statt einem Euro in den Geldschlitz.

„Ich komme schon seit vielen Jahren regelmäßig hierher“, erzählt Frau Karow, die auch am Donnerstag, den 14. Mai, Geburtstag hat, wie sie nebenbei erwähnt. „Die frische Milch hier schmeckt einfach besser. Ich trinke sie, backe damit und koche damit Schokoladen-Pudding. Einfach drei Esslöffel Kakau, zwei Esslöffel Zucker und einen halben Liter Milch verrühren – fertig.“

SIE ist eine von 128 Milchkühen auf dem Hof. Quelle: Jeannette Hix

Schlemmermäuler könnten noch zusätzlich eine Tafel weiße Schokolade unterrühren. Auch der Joghurt gelänge mit der Schwantener Milch prima. „Ich verrühre einfach einen Löffel Joghurt mit Milch, stelle das bei leichter Wärme in den Backofen und einen Tag später ist darauf der herrlichste, cremigste Joghurt geworden“, sagt die Hennigsdorferin.

Beim Zapfen muss man die Flasche schräg halten – so bildet sich beim Eingießen der Milch weniger Schaum. Der Liter kostet 1 Euro, genau so viel wie die wiederverwendbare die Flasche. Quelle: Jeannette Hix

Laut Timon Richter sei die Milchtankstelle inzwischen schon zu klein. 2011 eröffnet, müsse sie langfristig vielleicht sogar den heutigen Bedürfnis der Milch-Fans aus Brandenburg und Berlin angepasst werden. Denn auch der Eis-Pavillon neben der Tanke braucht die Milch der Schwantener Kühe. Immer freitags, sonnabends und sonntags ist der Eisladen offen. Und während die Eltern ihr Eis in Ruhe schlecken, können die Kinder auf dem Riesen-Areal toben.

Von Jeannette Hix