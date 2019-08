Oberkrämer

Im Zuge des Ausbaus der A10 ist die Erneuerung der südlichen Auf- und Abfahrtsrampen an der Anschlussstelle Oberkrämer auf der Richtungsfahrbahn Berlin erforderlich, wie das der private Autobahnbauer Havellandautobahn am Freitag mitteilte. Hierzu ist eine Vollsperrung der südlichen Auffahrt von der L17 auf die A10 in Fahrtrichtung Berlin und der südlichen Abfahrt von der A10 aus Fahrtrichtung Hamburg auf die L17 von Montag, 2. September, 10 Uhr, bis Freitag, 25. September, 12 Uhr, erforderlich.

Auch Umleitungsempfehlungen nennt das Autobahnunternehmen: Aus Richtung Oberkrämer kommende Fahrzeuge in Richtung Berlin-Pankow benutzen bitte die beschilderte Umleitungsstrecke U65 via L17 Marwitz, L20 Velten, Pinnow, Borgsdorf zur Anschlussstelle Birkenwerder. Aus Richtung Oberkrämer kommende Fahrzeuge in Richtung Berlin-Reinickendorf (A111) benutzen bitte die beschilderte Umleitungsstrecke U65/U67 via L17 Marwitz, L20 Velten, L172 Velten, K6517 zur Anschlussstelle Hennigsdorf.

Das sin die Umleitungen während der Sperrung. Quelle: Havellandautobahn

Aus Richtung Autobahndreieck Havelland kommende Fahrzeuge mit Fahrziel L17, Oberkrämer, fahren bitte an der A10 Anschlussstelle Kremmen ab und nutzen die beschilderte Umleitungsstrecke über Staffelde (L170), Kremmen, Schwante, Oberkrämer (L17), Vehlefanz. Die (nördlichen) Auf- und Abfahrtsrampen der Richtungsfahrbahn Hamburg, so teilt Havellandautobahn weiter mit, sind von dieser Maßnahme nicht betroffen. Das Gewerbegebiet im OT Vehlefanz ist über die L17 erreichbar.

Zudem erfolgt der Anschluss der erneuerten nördlichen Auf- und Abfahrtsrampen an der Anschlussstelle Oberkrämer. Hierzu ist eine Vollsperrung der nördlichen Auffahrt von der L17 auf die A10 in Fahrtrichtung Hamburg und der nördlichen Abfahrt von der A10 aus Fahrtrichtung Berlin auf die L17 von Sonnabend, 31. August, 8 Uhr, bis Sonntag, 1.September, 16 Uhr, erforderlich. Verkehrsteilnehmer aus Richtung Vehlefanz/Oberkrämer benutzen bitte die L17 und L170 via Schwante, Kremmen. Eine Zufahrt zur A10 ist über Anschlussstelle Kremmen möglich.

Von MAZonline