Oberkrämer

Zehn Kilometer, vier Ortschaften und eine Gemeinde – so lässt sich die Laufstrecke zwischen Bötzow und Vehlefanz kurz in Zahlen beschreiben. Dazwischen liegen aber jede Menge Lauferlebnisse, die zum Erzählen einladen. Denn die Gemeinde Oberkrämer bietet schon zum Laufstart in Bötzow in der Veltener Straße einiges. So erstrahlt nach ein paar hundert Metern bereits das Vereinsgelände von Eintracht Bötzow. Ein herrlicher Anblick über einen der besten Rasenplätze in Oberhavel.

Doch vor dem ersten Heimspiel der Saison 2020/21 in der Landesklasse gegen den Oranienburger FC Eintracht II am morgigen Sonnabend sollten die Markierungen unbedingt noch einmal nachgezogen werden. Ansonsten wird es für die Schiedsrichter und Assistenten schwer werden, die richtigen Entscheidungen zu treffen – Stichwort: Aus oder Nicht-Aus. Davon können Fußballfreunde sicherlich ein Lied singen.

MAZ vor Ort: Auf der knapp zehn Kilometer langen Strecke zwischen Bötzow und Vehlefanz ist nicht alles perfekt für einen Läufer, berichtet MAZ-Sportreporter Matthias Schütt.

Über den Friedhofsweg führt die Strecke nun fortlaufend den Marwitzer Weg entlang. Durch den sich anschließenden Radweg ist dieser der Teil der Route sicher zum Laufen – auch wenn die Autos auf diesem Streckenabschnitt eher rar sind, ist das doch ein besseres Gefühl. Zudem kann man am Wegesrand die geernteten Felder bestaunen oder die kurz davor stehen, geerntet zu werden. Da kurz vor Marwitz gebaut wird, erklären die dort anwesenden Bauarbeiter freundlicherweise den (Um-) Weg, der nicht unbedingt zum Nachteil für einen Läufer sein soll.

Man ist allein und kann Flora und Fauna genießen

Denn dieser führt parallel zur Eigenheimsiedlung über einen Plattenweg mitten in der Natur – weit und breit ist kein Auto zu sehen und bis auf ein paar Radfahrer, die im entspannten Tempo ihren Weg fortsetzen, ist man (fast) alleine und kann die Flora und Faune am Ortsrand genießen. Glücklicherweise existiert zwischen Marwitz und Eichstädt mittlerweile ein parallel zur Landstraße 17 führender Radweg, den man problemlos für den nächsten Teil der Strecke nutzen kann. Mit den ab und zu vorbeifahrenden oder überholenden Radfahrern sollte es kein Problem geben. Dabei ist man als Läufer gleichzeitig auf einer touristischen Route unterwegs.

Denn die etwas über zwei Kilometer lange Strecke von Marwitz nach Eichstädt gehört zum Ruppiner Seen-Kultur-Radweg, der insgesamt eine Strecke von 209 Kilometer aufweist. Doch in Eichstädt weicht man wieder von der touristischen Route ab und kommt an der Dorfkirche nicht vorbei – ein echter Hingucker. Die Ursprünge der heutigen Kultur- und Kinderkirche Eichstädt, die seit 2005 für Konzerte, Lesungen, Vorträge, Diskussionsabende, Theateraufführungen und Musikunterricht zur Verfügung steht, stammen aus dem 14. Jahrhundert. Während dieser kurzen Pause kann man zusätzlich Kraft für die nächsten Meter tanken.

Der Lauf endet am Sportplatz des 1. SV Oberkrämer

Denn der über Karlsruh führende Weg Richtung Vehlefanz existiert scheinbar für Fuß-und Radfahrer nicht und mitten über die Autobahn 10 heißt es sich fernab von den Autos einen Weg zu bahnen – zum Glück ist immerhin die Brücke frei und hilft bei der schnelleren Überquerung. Die restlichen Meter in Richtung des Bahnhofes in Vehlefanz können dann im Anschluss wieder gemütlich auf den asphaltierten Gehwegen absolviert werden, ehe der Sportplatz des 1. SV Oberkrämer, der am Sonnabend ein Heimspiel hat, in Sicht kommt – einer von vielen Vereinen in der Gemeinde.

Von Matthias Schütt