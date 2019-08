Bötzow

Sabrina Eggers war an jenem Dienstag im Juli gerade beim Tischdecken, als die Kameraden sie zu sich nach unten riefen. Überraschung! Vorbereitet hatten die Brandbekämpfer ein großes Banner mit der Aufschrift „ Küchenfee“ – Sabrina Eggers durfte dann auch mit der Wehr für den MAZ-Fotografen posieren, die gerade die Wehr besuchte. Die Aktion war Anerkennung dafür, dass die 39-Jährige jede Woche für die Kameraden der Bötzower Freiwilligen Feuerwehr kocht. „Mit der Aktion haben sie mir gezeigt, dass ich dazugehöre. Das finde ich toll.“

Erst seit April stellt sich Sabrina Eggers für die Kameraden der Bötzower Wehr jede Woche hinter dem Herd. Vorher gab es schlicht niemanden, der für sie gekocht hätte. „Wir wussten aber von Marina Hentschel, die für die Veltener Kameraden kocht, und fanden die Idee gut.“ Und da Sabrina Eggers’ Mann Jens ohnehin seit Jahren in der Wehr und auch im Förderverein ist und seine Frau zu vielen Abenden mit den Kameraden mitgenommen hatte, war das Amt als Küchenfee für sie wie maßgeschneidert. „Die Kameraden wussten halt auch, dass ich gut koche und zuverlässig bin. Deshalb haben sie mich gefragt.“ Und lange überlegen musste Sabrina Eggers dann auch nicht.

Jeden zweiten Freitag wird groß gekocht

Sie findet die Arbeit der Feuerwehr wichtig, war selbst drei Jahre lang aktives Mitglied in der Tietzower Wehr im Nachbarkreis Havelland . „Und wenn die Kameraden beim Essen nochmal zusammenkommen und sich auch mal ein bisschen privat unterhalten können, dann ist das doch eine tolle Sache“, sagt die Eichstädterin.

Sabrina Eggers war früher selbst Feuerwehrfrau. Quelle: Sebastian Morgner

Jeden zweiten Dienstag kredenzt sie nun Gerichte für die Feuerwehrmänner, die an diesem Tag ihre Übung in der Wache haben. An den Dienstagen dazwischen macht sie nur Bockwurst, Bouletten& Co. – Dinge, die eben schnell gehen. Doch zweimal im Monat stellt sich Sabrina Eggers für mehrere Stunden hinter den Herd. Ihr Stil: „Ich mache schöne ostdeutsche Muttiküche“, sagt die 39-Jährige. Welche Gerichte auf dem Speiseplan landen, das entscheidet Sabrina Eggers relativ spontan. Zuletzt gab es Nudeln mit Tomatensoße, Chili con Carne oder auch Rouladen. Wichtig sei auf jeden Fall, dass das Essen deftig und fleischreich sei. „Mit Möhrensuppe brauche ich den Kameraden nicht zu kommen, die brauchen ordentlich Kraft“, sagt die 39-Jährige.

Die Kommunikation läuft per Whatsapp

Etwa die Hälfte der Kameraden lässt sich das Essen an den Dienstagabenden schmecken. Der Rest hat entweder schon gegessen oder tut das dann zuhause. Damit Sabrina Eggers vorher genau kalkulieren kann, wie viel sie einzukaufen hat, hat sie eine Whatsapp-Gruppe eröffnet, in der sie den Kameraden immer ankündigt, was am nächsten Dienstag auf den Tisch kommt. Dort können sie dann auch noch Wünsche äußern. „Bei den Rouladen konnten sie zwischen Rind und Schwein wählen, ob sie Rotkohl oder Bohnen wollen, genau wie Klöße oder Kartoffeln“, sagt Sabrina Eggers. Wenn es ein so aufwendiges Gericht ist, stellt sich die Eichstädterin oft schon am Montagabend in ihre heimische Küche und beginnt mit den Vorbeitungen.

So richtig kochen lässt sich in der Bötzower Wehr ohnehin nicht. „Da gibt es nur eine uralte Küchenzeile mit Standherd, es gibt kaum Platz“, sagt die Küchenfee. Immerhin: In den kommenden Wochen soll die Wehr eine neue Küchenzeile erhalten. Bis es so weit ist, kocht Eggers aber weiterhin zuhause – und bringt das Essen dann komplett rüber in die Wehr, wo es gegen 20 Uhr warm auf den Tisch des Gemeinschafts- oder des Versammlungsraumes kommt.

Ein Foto mit der Wehr als Dankeschön für Sabrina Eggers’ Kochkünste. Quelle: Morgner

Zuletzt saßen 16 hungrige Feuerwehrleute mit am Tisch. Das größte Lob für Sabrina Eggers ist es,wenn Kameraden dann Dinge essen, die sie sonst gar nicht so mögen. „Einer mochte vorher keine Bouletten, stibitze dann aber bei mir noch heimlich welche aus der Schüssel“, sagt die Küchenfee und lacht. Sabrina Eggers verdient an den Essen nichts, sie holt nur die Unkosten wieder rein. So kostet eine Bockwurst einen Euro, für die Rouladen wurden fünf Euro fällig.

Bei den Kameraden hört man nur das Beste über ihre Küchenfee. „Sie ist eine liebe, nette Frau, die immer um das Wohl der Kameraden besorgt ist“, sagt Wehrführer Daniel Hempel. Auch er freut sich immer auf das warme Essen, das Sabrina Eggers den Kameraden auf den Tisch stellt. „Das“, sagt Bötzows Wehrführer, „schmeckt wirklich richtig gut.“

Von Marco Paetzel