Jahresempfang in Oberkrämer: Auszeichnung für Engagierte

Marwitz

Ein Abend, für die, die sich engagieren. Ob in Vereinen, im Sport oder in der Politik. Ehrenamtliche aus den Ortsteilen von Oberkrämer waren am Freitagabend zum Jahresempfang der Gemeinde in die Marwitzer Turnhalle eingeladen. Matthias Schreiber, der Vorsitzende der Gemeindevertretung, zeichnete Menschen aus Oberkrämer, die sich seit Jahren ehrenamtlich kümmern.

Bürgermeister Peter Leys zog in seiner Rede eine Bilanz des vergangenen Jahres und blickte schon auf die Vorhaben im Jahr 2020. Für Oberkrämer sei 2019 ein Jahr „mit einigen Herausforderungen“ gewesen, sagte er. Als Beispiele nannte er die „monatelange, sehr emotional“ geführten Diskussionen über den Lärm und die Belastungen durch den Betonbrecher an der Autobahn nahe Bärenklau. Und die „heftige Diskussion“ um den Verkauf des Schlosses in Schwante. Zum Weg im Schlosspark sagte Peter Leys, dass sich die Geister immer daran scheiden würden, ob die beste Lösung gefunden worden sei, aber es gebe derzeit keine bessere.

Auch Landrat Ludger Weskamp war gekommen. Quelle: Robert Roeske

Oberkrämer habe 2019 große „Wachstumsschmerzen“ gehabt. Erstmals leben im Ort mehr als 12 000 Menschen. „Hier macht uns besonders die Bereitstellung von Plätzen in Kita, Hort und Grundschule zunehmend Schwierigkeiten.“ Man sei nahe der Kapazitätsgrenzen, erst mit dem Bötzower Hortneubau habe sich die Lage entschärft. „Leider kann aus derzeitiger Sicht niemand sicher einschätzen, ob und wann unsere potentiellen Möglichkeiten zur Wohnbebauung in Anspruch genommen werden“, so Leys weiter. Deshalb sei es kaum möglich, genau zu sagen, wann wie viele Plätze in den Kitas bereitstehen müssten.

Es wurde viel in die Infrastruktur investiert

Dennoch sei Oberkrämer ein „interessanter Wohnstandort“, die Gemeinde finanziell handlungsfähig und schuldenfrei. Viel sei investiert worden – in den Hortneubau in Bötzow, die Sanierung der Schule in Vehlefanz und einiges mehr.

Für Gewerbetreibende sei die Gemeinde „ein nicht unattraktiver Standort.“ Das sei am rasanten Wachstums des Gewerbeparks an der Autobahn in Vehlefanz zu sehen. Es gebe inzwischen deutlich mehr als 1000 Gewerbetreibende. Peter Leys dankte den Unternehmern „für ihre mutige Entscheidung, sich bei uns anzusiedeln“. Aber auch den Gemeindevertretern, den Angestellten der Gemeinde und den „unzähligen ehrenamtlich tätigen Bürgern“. „Ohne Sie wäre Oberkrämer nur eine Schlafstadt.“ Ein weiterer Dank ging an die Leute von den Feuerwehren in den Ortsteilen.

Die Vehlefanzer Amseln sangen. Quelle: Robert Roeske

Kritik übte Peter Leys an der, wie er sagte, kontinuierlich wachsenden Ellenbogenmentalität und den bewusst geschürten Egoismus in allen Bereichen. Den von, laut Peter Leys, den Medien oftmals angestachelter „Umweltterrorismus“, der die Bevölkerungsschichten gegeneinander aufbringe, verurteilte er.

Rolf Hohmann , Helmut Wicke , Sylvia Dulitz und Dagmar Martin geehrt

Die Reden für die Ausgezeichneten hielt Matthias Schreiber, der Vorsitzende der Gemeindevertretung.Ausgezeichnet wurden diese Bewohner: Rolf Hohmann ist Kassenwart beim Fußballverein Eintracht Bötzow. Helmut Wicke arbeitet als Co-Trainer beim 1. SV Oberkrämer 11 in Vehlefanz. Sylvia Dulitz engagiert sich im Förderkreis der Kultur- und Kinderkirche in Eichstädt. Dagmar Martin ist Chorleiterin in Bärenklau, Tanzleiterin bei der „Spätlese“, macht bei den Sicherheitspartnern mit und kümmert sich um die Dorfchronik.

Ausgezeichnet worden sind auch die Feuerwehrvereine St. Florian Krämer e.V., der Kameradschaftsverband der Eichstädter Wehr sowie die Vereine der Feuerwehren aus Bötzow und Marwitz.

Von Robert Tiesler