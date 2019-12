Rowdys haben in Bötzow Ortsschilder umgestoßen und eine Laterne demoliert. Die Kosten für Reparaturen muss nun die Gemeinde Oberkrämer tragen. Somit zahlen letztendlich alle die Zeche für die Zerstörungswut einzelner. Statt in Reparaturkosten hätte auch in Nützliches wie neue Spielgeräte für Kids investiert werden können.