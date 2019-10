Verwaltung braucht mehr Platz – Erweiterungsbau geplant

Oberkrämer

Die Verwaltung von Oberkrämer plant einen Erweiterungsbau für das Rathaus, die ersten Pläne wurden am Montagabend in Finanzausschuss vorgestellt. Der Grund: Der Personalbestand in der Gemeindeverwaltung ist bei weitem nicht in dem Maße wie die Bevölkerung gewachsen – heute gibt es fast 12 000 Einwohner. „Hier fehlte einerseits der Platz und andererseits waren wir damals der Meinung, dass die Aufgaben der Verwaltung durch den immer von der Politik versprochenen Abbau von Bürokratie geringer werden würden und mit der Digitalisierung unsere Aufgaben zukünftig mit weniger Personal erfüllt werden könnten. Leider ist beides nicht eingetreten“, so Bürgermeister Peter Leys. Die Bürokratie sei deutlich angestiegen und auch die Digitalisierung sei oftmals eher eine Erschwernis als eine Erleichterung.

Die Arbeit sei vom vorhandenen Personal nicht mehr zu leisten. „Die voraussichtlich beste Variante zur Lösung des Problems wäre eine Erweiterung des bestehenden Gebäudes“, so Leys weiter. Im Entwurf des Haushalts für 2020 ist die erforderliche Summe eingestellt.

Der Bürgermeister betont, dass bisher nichts entschieden sei. „Würde die vorgeschlagene Variante umgesetzt, so könnten elf neue Arbeitsplätze plus der bereits in diesem Jahr geschaffenen drei Plätze entstehen. Die Verwaltung, rechnet Leys vor, hätte damit noch eine Platzreserve von sechs Arbeitsplätzen, was für die vorgesehene Bevölkerungsentwicklung und der damit verbundenen Aufgaben mittelfristig ausreichen würde

Von Marco Paetzel