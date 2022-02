Oberkrämer

Die Gemeindevertreter in Oberkrämer haben sich am Donnerstagabend zum Ende ihrer Sitzung von Bürgermeister Peter Leys (BfO) verabschiedet. Er war zum letzten Mal bei der Sitzung dabei, am Freitag hatte er seinen letzten Arbeitstag, am kommenden Montag endet seine Amtszeit ganz offiziell. 14 Jahre lang war Peter Leys Bürgermeister in der Gemeinde.

Sein Nachfolger Wolfgang Geppert (FWO), der am Donnerstag letztmals als Gemeindevertreter an der Sitzung teilgenommen hatte, wandte sich mit einer kleinen Rede an Peter Leys. Er habe die Gemeinde erfolgreich gelenkt, so Wolfgang Geppert. Er richtete an den scheidenden Bürgermeister seinen Dank. „Herr Leys, Sie dürfen voller stolz zurückblicken.“ Die Gemeinde Oberkrämer sei, trotz großer Investitionen schuldenfrei. Geppert nannte den Bau des neuen Hortes und der Turnhalle in Bötzow und den Ausbau der Schulen als Beispiele. „Sie übergeben mir eine funktionierende, kompetente und freundliche Verwaltung“, so Geppert weiter. Leys sei ein aufrichtiger, fleißiger und zuverlässiger Mann. Auch wenn man nicht immer einer Meinung sei, es habe immer sachliche Diskussionen mit ihm gegeben. „Darum danke ich Ihnen.“

Schreiber über Leys: „Du warst immer offen und ehrlich“

Auch Matthias Schreiber (BfO), der Vorsitzende der Gemeindevertretung, richtete am Donnerstagabend Worte an den Bürgermeister. Im November 1992 sei Peter Leys der erste Bauamtsleiter im damaligen Amt Oberkrämer gewesen, vorher war er Bürgermeister in der damaligen Gemeinde Eichstädt, 2008 wurde er Bürgermeister in Oberkrämer, als Nachfolger von Helmut Jilg. Und er zählte auf: 80 Versammlungen der Gemeindevertreter fallen in seine Amtszeit, 2400 Beschlussvorlagen, davon seien 1000 Beschlüsse gefasst worden. „Wir verlieren einen Mann, der immer Lösungsvorschläge hatte“, so Matthias Schreiber. „Er wusste, wo er hin will. Du warst immer offen und ehrlich, du hast jeden an deinen Gedanken teilhaben lassen.“ Auch wenn man dabei nicht immer einer Meinung gewesen sei. Leys sei ein absoluter Glücksfall für die Gemeinde gewesen. „Ich danke dir recht herzlich.“

Peter Leys bedankte sich bei allen Gemeindevertretern. „Nicht nur der BfO“, wie er betonte. Zum überwiegenden Teil habe man immer sehr gut zusammengearbeitet. Letztendlich sei es immer darum gegangen, für die Gemeinde etwas zu tun. Seine Hoffnung sei, dass das so weitergehe. Er erinnerte aber auch an „heftigen Diskussionen“ um das Schloss Schwante. „Das hat uns viel Nerven gekostet. Eine Ideallösung gab es nicht.“ Jetzt werde es aber vom allergrößten Teil der Bevölkerung akzeptiert, so Leys weiter. „Für mich ist jetzt Schluss. Ich habe viele Jahre für die Gemeinde gearbeitet.“ Jetzt sei es Zeit für Leute mit mehr Energie und „neuen frischen Ideen“. Er wünscht Wolfgang Geppert „viel Glück und ein glückliches Händchen.“

Von Robert Tiesler