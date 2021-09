Oberkrämer

Nun steht es fest. Oberkrämer muss sich auf die Suche nach einer neuen Bürgermeisterin oder einem neuen Bürgermeister machen. Zum 1. März 2022 wird der bsiherige Amtsinhaber Peter Leys (BfO) in den vorzeitigen Ruhestand gehen.

Der entsprechende Tagesordnungspunkt am Donnerstagabend in der Sitzung der Gemeindevertreter war eigentlich nur eine Formalie. Weder hat sich Peter Leys noch mal öffentlich zu seinem Rücktritt geäußert, noch gab es Stellungnahmen der verschiedenen Fraktionen. Der Antrag von Peter Leys wurde einstimmig angenommen – es schien wie ein Akt ohne Bedeutung. Auch nach der Abstimmung gab es keine weiteren Wortmeldungen.

Wahl vor dem 1. März 2022

Wie aber geht es nun konkret weiter? „Ein Wahltermin steht bislang noch nicht fest“, sagte Ivonne Pelz, Pressesprecherin im Landratsamt, am Freitag. „Sofern die Kommunalaufsicht kurzfristig die Bestätigung erhält – was noch nicht geschehen ist -, dass der Bürgermeister zum 1. März 2022 in den Ruhestand versetzt wurde, könnte der Wahltermin noch vor dem 1. März 2022 liegen.“ Die Kommunalaufsicht bestimme spätestens am 102. Tag vor der Wahl den Wahltag. Der Wahlleiter in Oberkrämer mache spätestens am 92. Tag vor der Wahl den Wahltag, den Tag einer etwa notwendig werdenden Stichwahl und die Wahlzeit öffentlich bekannt, so Ivonne Pelz weiter. Sollte es nach dem 1. März noch keine Nachfolge geben, übernimmt vorerst der Stellvertreter Ronny Rücker den Posten.

Von Robert Tiesler