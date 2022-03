Oberkrämer

Der Antrag der CDU-Fraktion in Oberkrämer, eine Potenzialanalyse für Freiflächen-Photovoltaik zu erstellen, fand im Umweltausschuss am Mittwochabend Zustimmung – mit der Einschränkung, dass sich in Wirklichkeit eine Mehrheit der Mitglieder enthielt.

„Wir müssen autarker in Sachen Energie werden“, erklärte der CDU-Fraktionsvorsitzende Bernd Ostwald. „Wir müssen aber aufpassen, dass es keinen Wildwuchs gibt.“ Andererseits müsse man auch bedenken, dass durch den Krieg in der Ukraine die diesjährige Ernte in der „Kornkammer“ komplett auszufallen drohe, man also auch in dieser Richtung denken müsse.

Konkrete Umsetzung für einige Abgeordnete unklar

Es solle ein Gremium geschaffen werden, dass erörtern solle, wo geeignete Stellen für Photovoltaik wären – übrigens auch unabhängig davon, auf welchen Gebäudeflächen Photovoltaikanlagen gebaut werden könnten.

Unklar war jedoch die konkrete Umsetzung eines solchen Vorhabens und auch der Zeitplan. Dino Preiskowski (SPD) sagte, das Thema sei zu wichtig, um es „übers Knie zu brechen“.

Von Robert Tiesler