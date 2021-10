Oberschule für Oberkrämer: Verwaltung sieht derzeit keinen Bedarf

Oberkrämer

Der Bau einer weiterführenden Schule in Oberkrämer sei mit der aktuellen Planung nicht zwingend notwendig. Das ist die momentane Haltung der Verwaltung in der Gemeinde. In der Diskussion um den künftigen Schulentwicklungsplan am Mittwochabend im Sozialausschuss Eichstädt wurde sie von Hauptamtsleiter Ronny Rücker dargelegt und von Bürgermeister Peter Leys bestätigt.

„Es gibt die Forderung nach einer Schule für Oberkrämer“, so Ronny Rücker. „Aber ich sehe aktuell den Bedarf nicht.“ Explizit sei es für Oberkrämer wichtig, dass die Jugendlichen aus Marwitz und Bötzow Plätze an den Oberschule in Velten und Hennigsdorf finden. Die anderen Ortsteile seien mit der Kremmener Oberschule versorgt. „Sie können den Schulweg ganz gut bestreiten.“ Eine Zuweisung zum Beispiel nach Löwenberg sei dagegen nicht hinzunehmen.

Leys: Landkreis entscheidet

Bürgermeister Peter Leys sagte, dass es zwar den Beschluss des Gemeinderates gebe, sich für eine Schule in Oberkrämer stark zu machen und die Verwaltung sich dem angeschlossen habe. „Aber letztlich hat der Kreis die Entscheidungsgewalt.“ Der Kreistag habe die Forderung aus Oberkrämer „klar zurückgewiesen“, so der Bürgermeister weiter. Es sei nicht damit zu rechnen, dass der Landkreis in Oberkrämer – immer ist von Vehlefanz die Rede – bauen werde. „Es kann durchaus funktionieren, wenn die Verpflichtungen des Landkreises in den Nachbarkommunen erfüllt werden.“ Die Erweiterung der Zürner-Oberschule in Velten würde dazu führen, dass der Schulweg weiter zumutbar bleibe. Das Veltener Gymnasium sei beispielsweise auch in Oberkrämer sehr bliebt – auch wegen der Zuganbindung.

Dennoch wird aus Oberkrämer Kritik am Schulentwicklungsplan geübt. So sei die Entwicklung Veltens und Oberkrämers – beide Kommunen wachsen weiter – bislang nicht berücksichtigt worden. Was bislang auch fehle, sei eine verlässliche Grundschulplanung. So seien in den Grundschulen in Bötzow und Vehlefanz viel mehr Kinder eingeschult worden als noch beim letzten Schulentwicklungsplan vorhergesagt worden sei. „Man muss zumindest versuchen, zu halbwegs realistischen Zahlen zu kommen“, sagte Ronny Rücker zur langfristigen Planung. Da müsse der Landkreis nacharbeiten.

Preiskowski: Man reagiert immer nur

Dino Preiskowski (SPD) stimmte überein, dass ein Manko des Schulentwicklungsplanes sei, nicht auf Baugebiete einzugehen, die entstehen werden. „Ich habe immer das Gefühl, man rennt nur der Lage hinterher“, sagte er am Mittwochabend. Man reagiere nur, arbeite aber nie mit einer Variablen X. In dem Zusammenhang sagte der Bürgermeister, dass man in der Planung einige Jahre weiter blicken müsse. „Da sieht es dann anders aus, die Zahl der Kinder wird wieder deutlich weniger werden.“ Anikke Knackstedt (Grüne) wies jedoch auch darauf hin, dass sich die räumlichen Anforderungen ändern – also mehr Platz auch bei niedrigeren Schülerzahlen. Es fehle auch der Blick aufs Angebot. Eine Gesamtschule sei von Oberkrämer aus nahezu unerreichbar – eine Chance für Vehlefanz.

Die Aussage der Verwaltung, dass eine Schule in Oberkrämer nicht zwingend benötigt werde, dürfte für neue Diskussionen sorgen – im Ausschuss jedoch war das Interesse gering. Zuschauer: null.

Von Robert Tiesler