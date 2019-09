Oldtimer am Wochenende im Fokus

Marwitz

Glänzende Chromfelgen, tiefergelegte Chassis und bis in die kleinste Pore mit viel Liebe zum Detail gepflegte Sammlerstücke. Am Wochenende steht Marwitz wieder voll und ganz im Zeichen von Oldtimer-Fahrzeugen. Zum sechsten Mal begehen die „Classic-Cars“ aus Marwitz ihren Saisonabschluss und feiern mit hunderten Gleichgesinnten die Leidenschaft für alte Autos.

Idee der „Classic Cars“ entstand 2014

„Der Wettergott scheint auch ein Faible für Oldtimer zu haben, die Vorhersage fürs Wochenende ist gut“, freut sich Organisator Marcel Neie. „Die Resonanz im Vorfeld war und ist schon sehr groß. Es wäre natürlich super, wenn an beiden Tagen so um die 800 Autos ausgestellt werden würden“, führt der 38-Jährige fort. „Mein erster Oldtimer war ein Ford Mustang, Baujahr 1968“, sagt Marcel Neie, der durch Freunde auf den Geschmack von alten Autos gekommen ist und aus einem Hobby seinen Beruf machte. 2014 beging die Firma von Marcel Neie ihr zehnjähriges Firmen-Jubiläum, gleichzeitig die Geburtsstunde des Saisonabschlussfestes. „Wir luden damals viele Gleichgesinnte ein, die wie wir die Liebe zum Oldtimer leben. Das es sich so gut entwickelt über die Jahre hinweg, damit war 2014 nicht zu rechnen“, blickt Marcel Neie zurück. 225 Fahrzeuge kamen im Jahr 2014, fünf Jahre später hofft man auf das vierfache.

Schraubercontest und Bobby-Car-Rennen

Neben der Schönheit alter Fahrzeuge ist das Rahmenprogramm zudem bunt und vielfältig aufgestellt am Wochenende. Bei freiem Eintritt wird es unter anderem auch einen Schraubercontest geben, Bobby-Car-Rennen und Hüpfburgen für die jüngeren Besucher. „Beim Schraubercontest geht es darum, wer am schnellsten vier Räder wechseln kann“, freut sich Marcel Neie. Moderiert wird die Veranstaltung wie im Vorjahr von Ulf Schulz, Veranstalter von Oldtimer-Messen aus Berlin. Auch die Marwitzer Feuerwehr ist präsent am Wochenende, wird ihr neues Fahrzeug vorführen und die Arbeit der Feuerwehr im Allgemeinen vorstellen. So wird die Feuerwehr zwei Autos auf der Firmen-Einfahrt der Kfz-Werkstatt zersägen.

Jugendfeuerwehren aus Oberkrämer messen sich

Zudem veranstaltet die Feuerwehr den Jugendfeuerwehrwettbewerb mit allen Wehren aus Oberkrämer. Dort wird der Sieger am Sonnabend gegen 15 Uhr ermittelt sein. Beginn der „Classic Cars“ ist Sonnabend und Sonntag jeweils um 10 Uhr. Für das leibliche Wohl wird ausreichend gesorgt sein.

Spendenaktionen für „Wir für euch“ und Johannes Zeiske

Im Rahmen der sechsten Auflage der „Classic Cars“ wird in Marwitz auch für den guten Zweck gesammelt. So werden Spendendosen für das Oranienburger Hospiz „Lebensklänge“ aufgestellt. Die Initiative „Wir für euch“, die seit Jahren versucht Spenden für das Hospiz zu generieren, erhält zudem von Marcel Neie für jedes ausgestellte Fahrzeug eine Spende von fünfzig Cent.

Um Spenden wird auch in der Kindertagesstätte „Storchennest“ gebeten, für den schwerkranken Johannes Zeiske (3) aus Marwitz. Beim Trödelmarkt werden die Einnahmen des Kuchenbasars gespendet.

Von Knut Hagedorn