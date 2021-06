Open-Air-Kunstunterricht: Bärenklauer Buddybär hat einen neuen Anstrich

Bärenklau

Karl-Heinz Hardel hat sich ein Stück Berlin mit nach Bärenklau genommen – und es passt natürlich sehr gut zum Dorf, das den Bären im Namen trägt. Seit gut zehn Jahren steht ein Berliner Buddybär vor Hardels Haustür. „Der wurde damals ausgemustert“, erzählte er am Donnerstag. Hardel stammt aus Schleswig-Holstein, lebte dann aber 40 Jahre in Berlin und inzwischen mehr als zehn Jahre in Bärenklau. Mit den Jahren waren die Farben des Buddybären nicht mehr so schön, und so hatte sich der Bärenklauer an das Veltener Hedwig-Bollhagen-Gymnasium gewandt.

Dort war Kunstlehrerin Karin Hunger begeistert von der Idee, daraus ein Kunstprojekt für den Unterricht der Klasse 9c zu machen. „Das Schuljahr war ja ganz schwierig, und bei der Idee, Kunst live zu machen, da habe ich sofort zugesagt. Das ist eine spannende, abwechslungsreiche Herausforderung.“ Die Neuntklässler konnten eigenständig Ideen entwickeln, wie sie den Bären gestalten wollen.

Arbeiten am Buddybären. Quelle: Enrico Kugler

Und sie hatten auch gleich eine Idee, die sich schnell durchgesetzt hat. Denn auf dem Bären ist nun das Bärenklauer Straßennetz zu sehen: unter anderen der Wendemarker Weg und die Straßen der Bärensiedlung. „Das war sofort die stärkste Idee, diese wurde dann zusammen weiterentwickelt. Außerdem haben sie sich ein Farbkonzept überlegt.“

Freiwillige konnten dann am Donnerstag mit nach Bärenklau fahren, um den Bären neu zu gestalten. 13 der 24 Jugendlichen der 9c des Veltener Gymnasiums waren mit zum Open-Air-Unterrichtstag gekommen. Eine besondere Herausforderung würden die Rundungen und die Form des Buddybären werden, das war Kunstlehrerin Karin Hunger und ihren Jugendlichen von Anfang an klar.

„Hier geht es aber vor allem nicht nur um das Abarbeiten von Aufgaben.“ Denn bei dieser Vor-Ort-Kunstaktion ist auch einiges spontan entstanden. „Die Schüler haben hier noch Schablonen geschnitten.“ Anhand dieser Schablonen sind dann auf dem Bären weitere Figuren entstanden, die neben dem Straßensystem zu sehen sind.

Karl-Heinz Hardel mit seinem neuen Buddybären. Quelle: Enrico Kugler

„Ich finde das toll“, sagte Karin Hunger. „Ich kenne meine Schüler, und ich weiß, dass sie talentiert sind.“ Sie habe gewusst, dass es schwierig werde, aber schnell war auch klar, dass sich das Ergebnis sehen lassen kann. „Herr Hardel war super aufgeschlossen und positiv“, so die Lehrerin weiter. Er habe die Jugendlichen einfach machen lassen und keine Vorgaben gemacht. Noten gibt es für das Kunstwerk keine – es ist vor den Ferien schon Notenschluss. „Aber es ist toll, wenn Schule mehr ist, als eine Note zu bekommen. Davon werden sie in zehn Jahren noch erzählen.“

Emma Beiermann (15) aus Beetz freute sich am Donnerstagmittag über das Ergebnis. „Es ist nicht perfekt, aber das darf man auch nicht erwarten. Es sieht echt gut aus. Es kommen noch viele Details dazu“, sagte sie am Mittag, als der Bär noch nicht ganz fertig war. Stuie Wedewardt (14) aus Schwante freute sich über die Aktion. „Eine tolle Sache, dass wir das hier ansprühen dürfen – und auch, dass uns Herr Hardel alle Freiheiten lässt.“

Der freut sich über die gelungene Aktion und darüber, dass der Buddybär so hübsch geworden ist – noch dazu mit echtem Bärenklauer Bezug. Aus seiner Sicht könnte daraus eine regelmäßige Aktion mit dem Hedwig-Bollhagen-Gymnasium werden. „In fünf Jahren dann mit einer neuen Idee.“

Von Robert Tiesler