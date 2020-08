Orangene Punkte bitte auf die Tanzfläche: Nach diesen Regeln feiern die Schwantener ihr Dorffest

Schwante

Ausgelassen, fröhlich, aber diszipliniert – so feierten am Sonnabend knapp 300 Gäste aus Schwante und Umgebung das alljährliche Dorffest. Allerdings ist in diesem Jahr nichts alltäglich, denn das Fest, welches auf einem Teil des Schlossgutes veranstaltet wurde, war das erste Dorffest im Landkreis Oberhavel inmitten der Corona-Pandemie und demnach unter besonderen Vorgaben und Bestimmungen. „Ohne Frage war die Planung sehr zeitintensiv und immer mit dem Risiko behaftet, dann doch kurzfristig die Veranstaltung absagen zu müssen, doch man sieht – es klappt“, zeigt sich Schwantesq Ortsvorsteher Dirk Jöhling (BfO) zufrieden.

Knapp 300 Gäste kamen zum Dorffest in Schwante. Quelle: Robert Roeske

Anzeige

Ein spontaner Besuch des Dorffestes war in diesem Jahr jedoch nicht möglich, im Vorfeld mussten sich Besucher online anmelden. Auch am Einlass gab es Neuerungen, so bekamen alle Gäste am Eingang einen Button, in verschiedenen Farben. „Unser DJ ist in diesem Jahr zugleich Tanzflächenmanager und wenn er merkt, die Tanzfläche ist zu voll, dann darf nur noch Grün oder Gelb oder Rot tanzen“, erklärt Dirk Jöhling. Der Stimmung tat dies jedoch keinen Abbruch, den Gästen merkte man an, dass viele froh waren endlich mal wieder einen gemütlichen Abend unter Freunden verbringen zu können. Für Live-Musik sorgte die Berliner Band „Taylors“, die durch Corona monatelang nicht auftreten durfte.

Weitere MAZ+ Artikel

Abstand halten am Bierwagen – in Schwante ein wichtiger Punkt. Quelle: Robert Roeske

Auch Schlossbesitzerin Loretta Würtenberger zeigte sich begeistert vom Dorffest. „Ich finde es total schön und angenehm. Wir haben uns eng mit der Gemeinde im Vorfeld abgestimmt und in den vergangenen Wochen mit kleineren Veranstaltungen schon ein wenig die Abläufe geprobt.“ Für die Zukunft kann sich die Schlossherrin das Dorffest auf dem Gelände ihres Schlosses gut vorstellen. „Es wurde in diesem Jahr zum ersten Mal hier bei uns veranstaltet und wir wollen das Dorffest hier fest etablieren, das Ambiente passt ja wunderschön dafür.“

Dorffest in Schwante. Quelle: Robert Roeske

Auch Uwe Schlemminger aus Velten genoss sichtlich den Abend, kehrte er doch nach vielen Jahren zurück an den Ort, wo er seine Kindheit verbrachte. „Ich habe bis 1981 hier gewohnt und demnach ist dieser Ort natürlich besonders für mich. Ich hatte hier eine tolle Kindheit“, so der 61-Jährige. Dass in diesem Jahr überhaupt noch ein Dorffest stattfindet in Schwante, damit hätte auch Uwe Schlemminger nicht gerechnet. „Ich war ehrlich gesagt überrascht, als ich hörte dass es stattfindet. Aber man sieht, es geht und es ist ein wunderschöner Abend.“

Ortsvorsteher Dirk Jöhling (M.) begrüßte jeden einzelnen Tisch persönlich. Quelle: Robert Roeske

So sahen es auch alle anderen anwesenden Gäste. Es wurde geschwatzt, gelacht und getanzt – fast schon wie vor Corona, aber auch nur fast. „Alle halten sich an die Regeln, das ist sehr schön zu sehen und genau deshalb ist es auch ein absolutes gelungenes Fest“, zeigte sich Ortsvorsteher Dirk Jöhling zufrieden, für den eine Absage schmerzhaft gewesen wäre. „Wir haben sehr lange gewartet mit einer endgültigen Entscheidung und am Ende sind wir froh, es nicht abgesagt zu haben.“

Von Knut Hagedorn