Vehlefanz

Der Vehlefanzer Ortsbeirat will endlich Klarheit, was mit dem Grundstück passiert, auf dem sich bis 2015 die Volksbank-Filiale befand. „Wir wollen den Eigentümer des Geländes finden“, sagte Ortsvorsteher Hubert Gediga (BfO). Am Mittwochabend ist darüber auch in der Sitzung des Ortsbeirates gesprochen worden.

M...